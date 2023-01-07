دورة أديلايد: المغمورة نوسكوفا تطيح جابر وديوكوفيتش إلى النهائي

© برنتون ادواردز / ا ف ب

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – فاجأت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالمياً، التونسية أنس جابر الثانية عالمياً واقصتها السبت 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب، فيما بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش نهائي الرجال بعد تغلبه على الروسي دانييل مدفيديف.

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وضربت اللاعبة البالغة 18 عاماً موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

وكانت نوسكوفا بدأت بالظهور تدريجاً في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية (125) في حزيران/يونيو ثم نصف نهائي براغ (250) على أرضها في تموز/يوليو، وهي تخوض راهناً دورتها السادسة فقط بين المحترفات.

لكن في أديلايد، وبعد تخطيها الأدوار التمهيدية، فرضت نفسها بين الكبيرات. اقصت في طريقها إلى النهائي لاعبتين من العشر الأوليات: الروسية داريا كاساتكينا الثامنة في الدور الأول ثم جابر في نصف النهائي، كما انها اطاحت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة مرتين في بطولة استراليا المفتوحة والـ26 عالمياً، في ربع النهائي.

قالت نوسكوفا "لا أعتقد اننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة".

وخضعت جابر لعلاج اصابة في اسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

تقف الآن سابالينكا بين نوسكوفا واللقب، علماً ان البيلاروسية المصنفة خامسة أعفيت من خوض الدور الأول، ولم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

وتبحث سابالينكا (24 عاماً) التي بلغت نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية الموسم الماضي، عن لقبها الثاني عشر عندما تخوض النهائي التاسع عشر في مسيرتها.

قالت سابالينكا الباحثة عن أول لقب لها منذ 2021 "سعيدة لطريقة لعبي اليوم".

ديوكوفيتش يطيح مدفيديف

ولدى الرجال، حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطاقة النهائي بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و6-4.

Novak Djokovic stretches in his Adelaide International semi-final © Brenton EDWARDS / AFP

وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ أيلول/سبتمبر، محققاً فوزه الـ22 مقابل خسارة واحدة.

ورفع ديوكوفيتش، المصنف خامساً عالمياً، تفوقه على مدفيديف إلى 9-4.

وترجم ديوكوفيتش، العائد إلى استراليا بعد حظره العام الماضي لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا، كرتين من اصل ثلاث لكسر ارسال المصنف اول عالمياً سابقاً، من خطأين مزدوجين، وانقذ بدوره ثلاث كرات لكسر ارساله.

لكن الصربي المتوج بلقب 21 بطولة كبرى، بدا مصاباً في نهاية المجموعة الأولى، لشعوره بآلام في فخذه الأيسر، فطلب وقتاً طبياً مستقطعاً وترك الملعب لدقائق قليلة.

قال "نولي": "لحسن الحظ، لم تكن خطيرة. مع توقف طبي ومضادات الالتهابات، انتظمت الأمور".

وسيخوض ديوكوفيتش (35 عاماً) النهائي الـ131 في مسيرته أمام الأميركي سيباستيان كوردا، المصنف 33 عالمياً والفائز على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-5) و1-0 ثم بالانسحاب، بسبب اصابة اللاعب الياباني بفخذه الأيمن.

قال كوردا، نجل التشيكي بتر كوردا المصنف ثانياً عالمياً سابقاً "أنا متحمّس جداً لطريقة لعبي، وثقتي كبيرة قبل المباراة الكبرى (النهائي)".

ويملك كوردا (22 عاماً) لقباً وحيداً في مسيرته عام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مبارتين نهائيتين.

وعن نهائي الأحد، قال كوردا المتأهل قبل فوز ديويكوفيتش "متحمّس لمواجهة أحدهما (ديوكوفيتش أو مدفيديف). من الرائع دوماً التعلّم من نوعيات لاعبين مختلفة. ستكون تجربة تعلّم رائعة بصرف النظر عن النتيجة، وكما تعلمون، سألعب من أجل الفوز".

© 2023 AFP