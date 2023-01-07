دوري "أن بي ايه": دورانت يقود نتس لحسم قمته مع بيليكانز

© جوناثان باخمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – قاد المخضرم كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس إلى حسم القمة مع مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 108-102، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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نتس الذي توقفت سلسلته عند 12 انتصارا الأربعاء لخسارته على ارض شيكاغو بولز، تخلّف 53-64 بين الشوطين، لكنه قبض على مكامن المباراة في الربع الثالث.

والتقط دورانت أيضاً 10 متابعات، لتكون المرة الـ111 يجمع 30 نقطة أو أكثر مع عشر متابعات.

في المقابل، غاب عن بيليكانز نجميه زيون وليامسون وبراندون إنغرام للاصابة، لكنه قدّم أداءً عنيداً أمام ضيفه.

وحقق نيو أورليانز بداية قوية تقدم فيها بفارق عشر نقاط في الربع الأول، بعد ثلاثية جميلة من ناجي مارشال. لكن نتس دخل في أجواء المباراة وصنع تقدما كبيراً في الربع الثالث بواقع 35-21.

وإلى دورانت، برز النجم الآخر كايري إرفينغ (19 نقطة) في الوقت الحاسم، مسجلاً ثلاثية بعيدة المدة قبل 43 ثانية على نهاية الوقت وواضعاً فريقه في المقدمة 106-100، قبل أن يزرع رميتين حرتين ضمنتا الفوز.

قال دورانت البالغ 34 عاماً "كانت حكاية من شوطين. حتى لو لم نكن قادرين على الردّ مطلع المواجهة، واصلنا الضغط وحصدنا فوزاً صلباً".

ورفع بروكلين رصيده إلى 26 فوزاً مقابل 13 خسارة، بالمركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء المتصدر بوسطن سلتيكس (27-12).

أما نيو أورليانز الذي خسر للمرة الخامسة على أرضه هذا الموسم، فبات رصيده 24-15 في المركز الثالث ضمن الغربية وراء دنفر ناغتس (26-13) وممفيس غريزليز (25-13).

© 2023 AFP