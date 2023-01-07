رالي دكار: العطية يحتفظ بالصدارة والراجحي بطلاً للمرحلة السابعة

© فرانك فيف / ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – احتفظ القطري ناصر العطية بصدارة رالي دكار الصحراوي في السعودية، فيما احرز السعودية يزيد الراجحي السبت لقب المرحلة السابعة التي شهدت الغاء فئة الدراجات النارية بسبب الظروف الجوية.

إعلان اقرأ المزيد

وبعد مشكلاته الكبيرة التي كلفته خمس ساعات و28 دقيقة الجمعة، قاتل الراجحي (أوفردرايف) على متن تويوتا وحسم المرحلة البالغ طولها 333 كلم بين الرياض والدوادمي، بزمن 3 ساعات و6 دقائق، متقدما على سيارتي برودرايف لليتواني فايدوتاس زالا (تيليتونيكا) والفرنسي غيرلان شيشري (جاي سي كاي).

قال الراجحي "أخيراً عرفنا يوماً جيداً"، رغم "ملاحة مخادعة في بعض الأماكن".

في المقابل، عرف فريق أودي يوماً سيئاً على غرار الطقس. تصدّر السويدي ماتياس إكستروم موقتاً عند الكيلومتر الـ196، قبل أن يتراجع بسبب مشكلة تقنية.

حاول زميله الإسباني كارلوس ساينس انقاذه، فتأخر دقائق غير ثمينة نظراً لابتعاده كثيراً عن صدارة الترتيب، اثر حادث اصطدام الجمعة اختبره أيضاً البطل الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي اضطر للانسحاب.

أما العطية حامل اللقب أربع مرات، فحلّ في المركز الرابع عشر في المرحلة بفارق 19:12 دقيقة عن الفائز، ليبقي متصدراً الترتيب العام بفارق 1:01:04 ساعة عن زميله في فريق تويوتا غازو ريسينغ الجنوب إفريقي هنك لاتيغان.

وأعيد تنظيم هذه المرحلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هبطت الثلاثاء على شمال البلاد، فتم تقصير المرحلة السادسة والغيت السابعة بالنسبة للدراجين المرهقين وبسبب الصقيع والأمطار.

واحتفظ الأميركي سكايلر هاوز بالصدارة أمام الأسترالي توبي برايس والأرجنتيني كيفن بينافيديس.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 27:26:23 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:01:04 ساعة

3- البرازيلي لوكاس مورايس (أوفردرايف) بفارق 1:11:24 س

4- الجنوب إفريفي جينيل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:36:47 س

5- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:54:17 س

- الترتيب العام الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 26:31:52 ساعة

2- الأسترالي توبي برايس (كا تي أم) بفارق 1:55 دقائق

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) بفارق 7:01 د

4- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي) بفارق 7:33 د

5- الإسباني خوان باريدا بورت (مونستر إنرجي) بفارق 10:57 د

© 2023 AFP