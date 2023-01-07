كأس انكلترا: كاين يقود توتنهام الى الدور الرابع وليستر يرافقه

© ايان كينغتون / ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – قاد الهداف هاري كاين فريقه توتنهام للفوز على بورتسموث من الدرجة الثالثة 1-صفر والتأهل الى الدور الرابع في كأس انكلترا لكرة القدم السبت، كما رافقه ليستر سيتي الفائز باللقب في عام 2021 بفوز صعب على جيلينغهام المغمور بالنتيجة عينها.

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وفي يوم مليء بالإثارة في الدور الثالث، عاد ساوثمبتون من الخلف ليهزم كريستال بالاس 2-1.

في المباراة الاولى، خاض المدرب الايطالي انتونيو كونتي اللقاء بعد اجراء سلسلة تعديلات على تشكيلته، بيد انّ خط الهجوم بقي بقيادة الثنائي الناري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

وتمكن كاين المتألق من تسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 50، بعدما تلقى الكرة على مشارف المنطقة قبل ان يسدد كرة مقوسة في مرمى الحارس جوش غريفيث.

ورفع قائد انكلترا، الذي سجّل اربعة اهداف في اربع مباريات بعد اهداره ركلة ترجيحية ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم الاخيرة، غلته من الاهداف مع سبيرز الى 265 هدفًا في مسيرته، بفارق هدف واحد عن هدّاف النادي التاريخي جيمي غريفز.

سبيرز، الذي سبق ان فاز بالمسابقة ثماني مرات، لم يتمكن من الخروج باكثر من هدف، الا انّه حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليفوز 1-صفر.

وقال كاين بعد المباراة "كانت مباراة صعبة" مضيفا "كنا الاوفر حظا للفوز والناس توقعت نتيجة اكبر، لذلك يستحقون الاشادة، اذ بقيوا صامدين وجعلوا المباراة صعبة".

وعن امكانية تخطي الرقم القياسي لغريفز "احاول الا افكر بالموضوع، احيانا تفكر كثيرا. من الواضح انني مرتاح بادائي واشعر بالجهوزية".

ومن ناحية اخرى، قام مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بسلسلة تغييرات اثر تلقي الفريق خسارته الثالثة تواليا هذا الاسبوع.

الا انّه ابقى على المهاجم المخضرم جيمي فاردي في قيادة الهجوم بمواجهة غيلينغهام من الدرجة الرابعة.

ومرّر فاردي الكرة التي جاء منها هدف الفوز عن طريق النيجيري كيليتشي ايهياناتشو في الدقيقة 56، ليحرز الاخير هدفه الثاني فقط هذا الموسم.

وودّع كريستال بالاس، الذي بلغ نصف نهائي المسابقة العام الماضي، اثر خسارته امام ساوثمبتون في مواجهة جمعت بين فريقين من الـ "بريميرليغ".

ومنح الفرنسي أودسون ادوارد التقدم لبالاس، بيد انّ ساوثمبتون عادل النتيجة في الدقيقة 37 اثر هفوات دفاعية من اصحاب الارض عن طريق جيمس وارد براوس.

ومن ثمّ خطف ساوثمبتون التقدم في الشوط الثاني بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس الاسباني فيسنتي غايتا، فتمكن آدم ارمسترونغ من سرقة الكرة وايداعها في المرمى الخالي تماما.

كما تغلب بريستون على هادرسفيلد 3-1، فيما هزم ريدينغ نظيره واتفورد 2-0.

وكان مانشستر يونايتد هزم ايفرتون 3-1 الجمعة، على ان يختتم ليفربول مباريات السبت بمواجهة ولفرهامبتون.

© 2023 AFP