كأس يونايتد: إيطاليا والولايات المتحدة إلى النهائي

© سعيد خان / ا ف ب

لم يجنب فوز تسيتسيباس بلاده الخروج من كأس يونايتد

سيدني (أ ف ب) – قلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تأخره بمجموعة إلى فوز على ماتيو بيريتيني، لكنه لم يكن كافياً لتجنيب بلاده الخسارة في نصف نهائي كأس يونايتد المختلطة في كرة المضرب، فبلغت إيطاليا الموقعة الحاسمة أمام الولايات المتحدة.

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وتمكن تسيتسيباس، المصنف رابعاً من الفوز على بيريتيني 4-6 و7-6 (7-2) و6-4، معززاً ثقته بنفسه قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

لكن لوتشا برونتسيتي كان لها كلام آخر بتغلبها على فالنتيني غراماتيكوبولو 6-2 و6-3 في المباراة التالية، لتمنح إيطاليا التقدم 3-1.

ودخلت إيطاليا اليوم الثاني من نصف النهائي متقدمة 2-0، بعد مفاجأة من مارتينا تريفيزان أمام المصنفة سادسة عالمياً ماريا ساكّاري 6-3 و6-7 (4-7) و7-5، ثم سحق لورنتسو موزيتي اليوناني الشاب ستيفانوس ساكيلاريديس 6-1 و6-1.

وبفوز تسيتسيباس، تحوّل الضغط على غراماتيكوبولو المشاركة في وقت متأخر بدلاً من دسبينا باباميخائل. لكن برونتسيتي تفوقت عليها واغرقتها في الدموع.

قالت برونتسيتي "هذه لحظة مميزة أن أحرز نقطة هامة لإيطاليا. نحن فريق عظيم، أصدقاء وأنا متحمسة وسعيدة راهناً".

بدوره، سار بيريتيني، المصنف 16، بقوة في المجموعة الأولى بعد ان كسر ارسال خصمه في الشوط السابع.ارتفعت الحماسة في المجموعة الثانية، قبل ان يتفوق تسيتسيباس بالشوط الفاصل (تاي بريك)، ثم يحسم المواجهة في الثالثة.

قال تسيتسيباس الذي خسر فريقه نصف النهائي 1-4 "صمدت وانتظرت فرصي، هو ضارب ارسالات مميز. تمكنت من اللعب بقوة كبيرة".

فوز أميركي ساحق

وفي نصف النهائي الثاني، سحقت الولايات المتحدة بولندا 5-0.

وضع تايلور فريتز الولايات المتحدة في نهائي كأس يونايتد © سعيد خان / ا ف ب

في معركة بين لاعبين بين العشرة الأوائل عالمياً، فاز تايلور فريتز التاسع على هوبرت هوركاتش العاشر 7-6 (7-5) و7-6 (7-5).

خاض فريتز المباراة وبلاده متقدمة 2-0 بعد فوز جيسيكا بيغولا الصادم على إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً 6-2 و6-2 وفرانسيس تيافو على كاتسبر جوك 6-3 و6-3.

وتابعت ماديسون كيز تفوّق الفريق الأميركي، بتغلّبها على ماغدا لينيت 6-4 و6-2.

قال فريتز "اعتقد ان ارسالي الجيد صنع الفارق في الشوطين الفاصلين، وصديت بعض الكرات الصلبة ولم امنحه الكرات السهلة".

تابع "أنا متحمس كثيراً للعب في النهائي واعتقد اننا كنا المرشحين طوال الاسبوع".

وانهى الثنائي كيز وفريتز المواجهة بحسمهما مباراة الزوجي المختلط.

© 2023 AFP