مانشيني فقد "شقيقاً" بوفاة فيالي

© لورنس غريفيث / تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

جمعت روبرتو مانشيني (إلى اليمين) وجانلوكا فيالي صداقة متينة على مر السنوات خلال حقبة دفاعهما عن ألوان سمبدوريا

روما (أ ف ب) – أكد المهاجم الدولي السابق ومدرب إيطاليا الحالي روبرتو مانشيني انه فقد "شقيقاً" بوفاة زميله السابق وصديقه جانلوكا فيالي الجمعة عن 58 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، في تصريحات نشرتها "كورييري ديلو سبورت" السبت.

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قال مانشيني للصحيفة الرياضية "بعد أيام قليلة من وداع (الصربي) سينيشا (ميهايلوفيتش في 16 كانون الأول/ديسمبر) فقدت شقيقاً آخر. وحتى شقيقاً صغيراً، كما كنت أحب أن أناديه، لأننا التقينا في سن 16 عاماً ولم نفترق مجدداً".

وأضاف مشيراً إلى مسيرتيهما معاً "كل هذا معاً: فرق الشباب لإيطاليا، المنتخب الوطني، سمبدوريا، الأفراح، الأحزان، الانتصارات والهزائم. ثم أمسيتي ويمبلي"، حين خسرا كلاعبين مع سمبدوريا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992، ثم فازا في نهائي أمم أوروبا عام 2021 على رأس المنتخب الإيطالي.

وانضم فيالي إلى طاقم المنتخب كرئيس للوفد الإيطالي في عام 2019 عندما كان يصارع سرطان البنكرياس.

وخلال 8 أعوام تشاركا خلالها قميص سمبدوريا، فاز الثنائي بلقب الـ "سيري أ" عام 1991، وكأس الكؤوس الاوروبية (1989-1990) وكأس إيطاليا 3 مرات.

وأردف مانشيني "لعب دوراً حاسماً في الفوز باللقب القاري. أحبوه اللاعبون. جلب لنا جانلوكا الشجاعة التي لم نكن نعرفها والتي استخدمها من أجل محاربة المرض"، مؤكداً "جانلوكا كان الأفضل بيننا. مهاجم متكامل ورجل مثالي وشجاع".

وسيتم الوقوف دقيقة صمت تكريما لفيالي قبل جميع مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، ستقام جنازة فيالي في بداية الأسبوع في العاصمة لندن حيث يعيش المهاجم السابق منذ نهاية مسيرته الكروية.

© 2023 AFP