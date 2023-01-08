بطولة إسبانيا: سوسييداد يفوز على ألميريا ويبقي الضغط على المتصدرين

© خورخي غيريرو / ا ف ب

لاعبو ريال سوسييداد يحتفلون بهدف دافيد سيلفا (وسط) في مرمى ألميريا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 8 كانون الثاني/يناير 2023

مدريد (أ ف ب) – أبقى ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث، الضغط على المتصدرين برشلونة وريال مدريد، بفوزه بقيادة المخضرم دافيد سيلفا على مضيفه ألميريا 2-0 الاحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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وافتتح صانع الألعاب في يوم عيد ميلاده السابع والثلاثين، التسجيل عندما مرر كرة بينية رائعة الى الياباني تاكي كوبو على مشارف الجهة اليمنى للمنطقة قبل ان يعيدها الاخير عرضية، لم يفلح الدفاع في تشتيتها ليخطفها الاسباني ويسكنها الشباك مع انطلاق الشوط الثاني (47).

وأحرز النروجي ألكسندر سورلوث هدفه السادس في الليغا هذا الموسم بعد خمس دقائق مضاعفًا التقدم للضيوف.

ورفع ريال سوسييداد رصيده الى 32 نقطة مقلصًا الفارق الى ست نقاط مع كل من ريال مدريد الذي سقط السبت أمام فياريال (2-1) وبرشلونة الذي يحل لاحقًا على أتلتيكو مدريد الرابع (27 نقطة) في قمة المرحلة.

وغاب عن سوسييداد لاعب الوسط برايس مينديس للايقاف، لكن الفريق نجح في إلحاق الهزيمة الاولى بألميريا على أرضه منذ أيلول/سبتمبر الفائت.

ويحتل الفريق الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء المركز الرابع عشر مع 17 نقطة.

© 2023 AFP