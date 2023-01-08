بطولة السعودية: مدرب النصر يأمل أن يستعيد رونالدو "متعة اللعب"

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بطل العالم للراليات السابق الفرنسي سيباستيان لوب (يسار) مع قميص كريستيانو رونالدو مقدمًا له من مواطنه رودي غارسيا مدرب النصر السعودي الذي انضم اليه النجم البرتغالي، وذلك خلال رالي دكار في الرياض في 8 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – يأمل الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، أن يستعيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "متعة اللعب" بعد انضمامه بصفقة خيالية الى النادي السعودي.

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قال غارسيا الاحد على هامش رالي دكار المقام في المملكة "الشيء الوحيد الذي أتمناه لرونالدو هو أن يكتشف مجددًا متعة اللعب ويبتسم مرة أخرى، لأنه في الأشهر الأخيرة بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي لم يمر بلحظات سهلة".

وأضاف المدرب الذي وصف اللاعب البالغ 37 عامًا بأنه "رياضي رائع" أنه "إذا وجد متعة في اللعب مرة أخرى، فسيكون هذا هدفًا تحقق بالفعل".

أبرم رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، عقدًا حتى عام 2025 مع النادي السعودي في صفقة تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو.

وصل نجم يوفنتوس الايطالي وريال مدريد الاسباني السابق إلى السعودية بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد ولكن بعد طلاق مرير مع النادي الانكليزي.

سيخوض أولى مبارياته مع النصر في 22 كانون الثاني/يناير بعد إنهاء عقوبة الايقاف لمباراتين المفروضة عليه على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل الفائت.

© 2023 AFP