دورة أديلايد: ديوكوفيتش يحرز اللقب بعد مباراة ماراتونية ضد كوردا

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أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أديلايد الاسترالية في كرة المضرب بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-7 (10/8) و7-6 (7/3) و6-4 الاحد في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق.

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واللقب هو الثاني والتسعون لديوكوفيتش في مسيرته التي تضم 21 لقبا كبيرا. كما حقق الصربي لقبه الخامس تواليا منذ ان توج بدورة تل ابيب العام الماضي.

وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ أيلول/سبتمبر، محققاً فوزه الـ23 مقابل خسارة واحدة.

وكان ديوكوفيتش يخوض اول دورة رسمية في أستراليا منذ ترحيله قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعدما صدر قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسيشارك بالتالي في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 الحالي وتوج بلقبها 9 مرات.

في المقابل، يملك كوردا (22 عاماً) لقباً وحيداً في مسيرته توج به عام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مباراتين نهائيتين.

© 2023 AFP