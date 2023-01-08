دورة أديلايد: سابالينكا تحرز اللقب

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البيلاروسية ارينا سابالينكا تحتفل مع الكأس بعد تتويجها بطلة لدورة اديلاييد لكرة المضرب. 8 كانون الثاني/يناير 2023

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أديلايد الاسترالية في كرة المضرب بفوزها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7/4) في المباراة النهائية الاحد.

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وانهت سابالينا سلسلة من ثلاث هزائم تواليا في المباريات النهائية لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب احرزته سابالينكا في دورة مدريد في ايار/مايو عام 2021.

وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر اي مجموعة لتوجه رسالة الى جميع منافساتها قبل انطلاق بطولة استراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند السلام في 16 الحالي.

في المقابل، وبعمر 18 عاما بات نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الاميركية عام 2007.

وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها على التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا وستدخل نادي اللاعبات الخمسين الاوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدر اثنين بعد ان دخلت الدورة في المركز 102.

وقالت سابالينكا بعد تتويجها "اريد توجيه التهنئة أولا الى هذه الشابة (نوسكوفا) بعد الاسبوع الرائع الذي امضته هنا. اعتقد انك تملكين مستقبلا باهرا. انا متأكدة تماما بأننا سنخوض مباريات نهائيات اخرى وجها لوجه".

وتابعت "انا ايضا عشت اسبوعا رائعا واستمتعت بكل لحظة فيه".

يذكر ان سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، لكنها فشلت في تخطي ثمن النهائي في البطولة الاسترالية عامي 2021 و2022.

© 2023 AFP