دوري "أن بي ايه": فوز خامس تواليا لليكرز

© لاكلان كانينغهام / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس في طريقه للتسجيل في سلة ساكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 7 كانون اثاني/يناير 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – تابع لوس أنجليس ليكرز صحوته في الآونة الأخيرة محققا فوزه الخامس تواليا اثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 136-134 بفضل 37 نقطة لليبرون جيمس ضمن دوري كرة السلة للمحترفين.

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واستمر جيمس بعمر الثامنة والثلاثين في التألق ونجح في 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وبات على بعد 423 من الرقم القياسي من النقاط المسجل بإسم الاسطورة كريم عبد الجبار (38387 نقطة).

وساهم المخضرم الآخر راسل وستبروك في فوز ليكرز بتسجيله 23 نقطة و5 متابعات و15 تمريرة حاسمة، وبات ثاني لاعب احتياطي يسجل هذه الارقام منذ ان بدأت الاحصائيات موسم 1970-1971.

جاءت المباراة متكافئة تقدم فيها ساكرامنتو في الربع الاول بفارق نقطة واحدة 38-37 ورد ليه ليكرز التحية في الربع الثاني لينتهي الشوط الاول بالتعادل 73-73.

واستمر السيناريو ذاته في الربع الثالث (36-36) لكن الكلمة الاخيرة كانت لليكرز في الربع الاخير الذي حسمه بفارق نقطتين اثر رميتين حرتين لنجمه الالماني دينيس شرودر في الثواني الاخيرة (27-25) ليخرج منتصرا.

وتابع نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه هذا الموسم بنجاحه في تريبل دبل جديد خلال قيادة فريقه الى الفوز على نيو اورليانز بيليكانز 127-117.

وسجل دونتشيتش افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات محققا تريبل دبل التاسع له هذا الموسم والخامس والخمسين في مسيرته.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جوناس فالانسيوناس مع 25 نقطة و10 متابعات.

وسجل جايسون تاتوم 34 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 121-116 بتسجيله 34 نقطة بينها السلة التي منحت فريقه التقدم قبل 33 ثانية من نهاية المباراة.

وساهم ايضا في الفوز كل من جايلين براون مع 29 نقطة مالكولم بروغدون مع 23 نقطة.

وعزز سلتيكس رصيده هذا الموسم من خلال تحقيقه فوزه الثامن والعشرين مقابل 12 هزيمة.

ومني غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي بخسارة مفاجئة على ارضه امام اورلاندو ماجيك 101-115.

استمر غياب النجمين ستيفن كوري وكلاي طومسون عن صفوف ووريرز وكان افضل المسجلين في صفوفه انتوني لامب مع 26 نقطة، في حين كان باولو بانشيرو الافضل في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة واضاف فرانتس فاغنر 24.

والفوز هو الاول لماجيك على وووريرز في عقر دار الاخير منذ كانون الاول/ديسمبر عام 2012.

وساهم ديمار ديروزان وزاك لافين بفوز شيكاغو بولز على يوتا جاز 126-118 فسجل الاول 36 نقطة والثاني 35.

© 2023 AFP