رالي دكار: لوب يحرز المرحلة الثامنة بعد معاقبة ساينس

© فرانك فيف / ا ف ب

الاسباني كارلوس ساينس على متن أودي يتجاوز الفرنسي سيمون فيتس خلال المرحلة الثامنة من رالي دكار في السعودية في 8 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – فاز السائق الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بالمرحلة الثامنة من رالي دكار في السعودية الاحد، بعد حصول الاسباني كارلوس ساينس على عقوبة خمس دقائق لتجاوزه السرعة المسموح بها بـ40 كيلومترًا.

إعلان اقرأ المزيد

وكان ساينس (أودي) أنهى المرحلة في المركز الاول قبل ان تتم معاقبته ليتراجع الى المركز الثالث.

وتقدم لوب بالتالي في هذه المرحلة على القطري ناصر العطية (تويوتا غازو راسينغ)، حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام، بفارق دقيقتين و11 ثانية، و3 دقائق و31 ثانية عن ساينس في المرحلة التي بلغت مسافتها 822 كلم.

والفوز هو الثامن عشر للوب في رالي دكار لكنه لا يزال متخلفاً بفارق ساعة و52 دقيقة عن العطية.

ويتصدر العطية الترتيب العام بفارق مريح جدا ويتجه نحو إحراز لقبه الخامس في دكار، متقدمًا على الجنوب افريقي هنك لاتيغان بفارق يبلغ ساعة و3 دقائق.

ويخلد السائقون للراحة الاثنين.

وفي فئة الدراجات، احرز السائق البوتسواني روس برانش المركز الاول متقدمًا بفارق دقيقة و33 ثانية عن الاميركي مايسون كلاين الذي عوقب بدوره بدقيقتين لسرعته الزائدة.

واحتفظ الأميركي سكايلر هاوز بالصدارة أمام الأرجنتيني كيفن بينافيديس والأميركي مايسون كلاين.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 31:02:58 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:03:46 ساعة

3- البرازيلي لوكاس مورايس (أوفردرايف) بفارق 1:20:22 س

4- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:52:06 س

5- الجنوب إفريقي جينيل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:04:20 س

- الترتيب العام الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 30:34:16 ساعة

2- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) بفارق 13 ثانية

3- الأميركي مايسون كلاين (كا تي أم) بفارق 13 ثانية

4- الأسترالي توبي برايس (كا تي أم) بفارق 1:58 دقيقة

5- التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا) بفارق 2:45 دقيقتين

© 2023 AFP