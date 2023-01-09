تصنيف المضرب: ألكاراس وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة

باريس (أ ف ب) – لا يزال الاسباني الشاب كارلوس ألكاراس الذي سيغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الاثنين المقبل للاصابة، يتربع على صدارة تصنيف رابطة المحترفين أمام مواطنه رافايل نادال، على غرار البولندية ايغا شفيونتيك التي تحلّق لدى السيدات.

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ويغيب بطل فلاشينغ ميدوز عن أولى البطولات الاربع الكبرى للعام بسبب إصابة تعرض لها في ساقه اليمنى، وفق ما أعلن الجمعة الفائت.

ويأمل نادال، حامل لقب أستراليا المفتوحة، في استعادة الصدارة رغم أن ألكاراس لن يدافع عن نقاط كثيرة إثر خروجه من الدور الثالث العام الماضي.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج في ملبورن تسع مرات في المركز الخامس بعد تتويجه الاحد بدورة أديلايد الاستعدادية.

وتقدم الايطالي الشاب لورنتسو موزيتي (20 عامًا) أربعة مراتب الى المركز التاسع عشر، الافضل في مسيرته، بعد بلوغه نهائي كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة مع فريقه قبل أن يسقط ضد الولايات المتحدة.

لدى السيدات، شهد ترتيب العشر الاوليات تغييرًا وحيدًا وهو عودة الاميركية ماديسون كيز الى القائمة وتحديدًا الى المركز العاشر على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

وضيّقت الاميركية الاخرى جيسيكا بيغولا، الثالثة، الخناق على التونسية أنس جابر الثانية وباتت تبتعد عنها بفارق 180 نقطة فقط، بعد النتائج المميزة التي حققتها في كأس يونايتد، لا سيما فوزها الرائع 6-2 6-2 على شفيونتيك التي لا زالت بعيدة في الصدارة.

كان أكبر تقدم من نصيب التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا التي تقدمت 46 مركزًا الى المرتبة 56، بعد وصولها الى نهائي أديلايد بعدما أقصت جابر في نصف النهائي قبل أن تخسر ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6820 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5770

3. كاسبر رود (النروج) 5720

4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5715

5. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5070

6. أندري روبليف (روسيا) 3930 (+2)

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3895 (-1)

8. دانييل مدفيديف (روسيا) 3860 (-1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3545

10. هولغر رونه (الدنمارك) 2876 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 11025 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 5180

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5000

4. كارولين غارسيا (فرنسا) 4415

5. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 4340

6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3921

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3871

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3380

9. فيرونيكا كوديرميتوفا (روسيا) 2715

10. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 2597 (+1)

© 2023 AFP