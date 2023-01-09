تنديد عالمي واستدعاء سفراء بعد إصدار أحكام إعدام جديدة في إيران

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في هذه الصورة التي التُقطت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022، امرأة تسير أمام لوحة جدارية في العاصمة الإيرانية طهران

باريس (أ ف ب) – أثار إعلان السلطة القضائية الإيرانية الإثنين إصدار أحكام إعدام في حق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، ردود فعل عالمية منددة مع استدعاء دول أوروبية عدة ممثلي إيران الدبلوماسيين فيها احتجاجا.

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وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وأصدر القضاء حكما بالإعدام في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد الإثنين موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع الى أن الثلاثة دينوا بتهمة الضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وأوردت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" (IHR) ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع الى 481 شخصا بينهم 64 قاصرا.

وقالت المنظمة إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.

وسبق للسلطة القضائية أن نفّذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة ("الباسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

"ترهيب السكان"

واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الاثنين أن سلطات الجمهورية الإسلامية تتعامل مع المسؤولين عن "أعمال الشغب" بطريقة عادلة.

وقال في تصريحات أوردها موقعه الالكتروني، وجاءت خلال استقباله في طهران جمعا من أهالي مدينة قم المقدسة، "نعم، لدينا مشكلة اقتصادية ومعيشية، لكن هل تُحلّ بإحراق حاويات القمامة وإثارة الشغب؟"، معتبرا أن السلطات المسؤولة تعامل من "أجّجوا أعمال الشغب معاملة عادلة وجادة".

وأثار القمع والإعدامات تنديدا عالميا وفرضت عقوبات غربية جديدة على إيران.

وفي إطار ردود الفعل، استدعت ألمانيا سفير إيران في برلين الاثنين للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالتظاهرات، على ما أفادت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وشدّدت على أن الهدف من ذلك "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمرّ من دون عواقب".

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية كذلك القائم بالأعمال الإيراني "لإبلاغه بإدانتها الشديدة" لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.

وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك "مرّات عدة عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية"، مضيفة أنها "تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً".

وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك وبلجيكا وهولندا والنروج، إجراءات مماثلة، بينما يجري الإعداد لفرض عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي.

ودعا البابا فرنسيس الإثنين الى وضع حد لأحكام الاعدام عالميا، وخصّ بالذكر "إيران في أعقاب التظاهرات الأخيرة".

وقال "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام لإحقاق عدالة الدولة، نظرا لأنها لا تشكل رادعا ولا تجلب العدالة للضحايا، بل تغذّي فقط التعطّش للانتقام".

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن، تحتلّ إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة.

احتجاج خارج السجن

وفي إطار القضية ذاتها، أصدر القضاء الاثنين أحكاما بالسجن في حق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاما.

وأصدرت المحكمة في حق اللاعب الذي يلعب ضمن نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يمضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاما.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم "فيفبرو".

وأوضح ميزان أونلاين أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

ونظمت احتجاجات جديدة ضد النظام الإيراني في لندن وباريس في الأيام الأخيرة فيما تواصلت الاحتجاجات داخل إيران.

وتجمع محتجون في وقت متأخر الأحد أمام سجن في مدينة كرج في شمال البلاد بعد ورود تقارير عن نقل سجينين إلى الحبس المنفرد تمهيدا لإعدامهما المحتمل على ما أفادت مجموعات حقوقية خارج البلاد.

وقال موقع "1500تصوير" إن حشودا ضمت والدة المحكوم عليه بالإعدام محمد قبادلو تظاهرت أمام سجن كوهردشت للمطالبة ب"انقاذ" روحه والسجين الآخر محمد بروغني.

وحكم على الاثنين بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب هجمات على القوى الأمنية ورُفض طلب الاستئناف الذي تقدما به.

وأظهرت أشرطة فيديو عرضها "1500تصوير" الحشد يردّد شعارات ضد عقوبة الإعدام، وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق فورا من هذه المشاهد.

بور/غ ر/رض

© 2023 AFP