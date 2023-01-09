حركة الملاحة "منتظمة" في قناة السويس إثر تعويم سفينة جنحت فيها

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لافتة ترحيبية على ضفة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية في شمال شرق مصر في 27 أيار/مايو 2021

الإسماعيلية (مصر) (أ ف ب) – أكدت هيئة قناة السويس الاثنين أن حركة الملاحة "منتظمة" في القناة حيث عوّمت سفينة شحن نروجية كانت قد جنحت في هذا المعبر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

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وكانت شركة "ليث" النروجية التي تتولّى تشغيل عدّة سفن تعبر في القناة قد أفادت في بادئ الأمر بجنوح "ام/في غلوري".

وكشفت في تغريدة أن "أم/في غلوري علقت أثناء انضمامها إلى قافلة متّجهة جنوبا قرب القنطرة"، قبل أن تؤكّد في تغريدة أخرى أن السفينة قد عوّمت وأن الحادثة لم تتسبّب سوى بـ "تأخيرات بسيطة".

وكشف رئيس هيئة القناة أسامة ربيع من جهته أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعاملنا باحترافية مع عطل ماكينات السفينة"، مؤكدا أن "العمل يجري على قطر السفينة العاطلة".

وتعبر في قناة السويس التي تربط آسيا بأوروبا 10 % من التبادلات التجارية العالمية.

© 2023 AFP