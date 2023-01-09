دوري "أن بي ايه": غياب دورانت عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل

© جوناثان باكمان / غيتي عبر ا ف ب/AFP

نجم بروكلين نتس كيفن دوران خلال تسديدة له في مواجهة بيليكانز ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 6 كانون الثاني/يناير 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – سيغيب نجم بروكلين نتس كيفن دورانت عن الملاعب لمدة اسبوعين على الاقل اثر اصابته في ركبته اليمنى كما اعلن نادي الاثنين وذلك نتيجة الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي الذي اجراه.

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واصيب دورانت في الربع الثالث في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد ميامي هيت 102-101 الاحد، اثر اصطدامه بجيمي باتلر، وحاول مواصلة المباراة لكنه شعر بأوجاع فتوجه الى غرف الملابس للخضوع الى العلاج.

ويخوض دورانت (34 عاما) الذي اختير 12 مرة لخوض مباراة "اول ستار"، موسما رائعا وسجل معدلا مقداره 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في 39 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ساهمت عروضه القوية الى جانب النجم الاخر في الفريق كايري ارفينغ في استعادة فريقه لتوازنه بعد بداية متعثرة، حيث حقق الفريق الفوز 18 مرة في آخر 20 مباراة ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية (27 انتصارا و13 خسارة).

© 2023 AFP