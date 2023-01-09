دوري "أن بي ايه": نتس يهزم هيت بسلّة قاتلة.. واصابة دورانت

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سيخضع نجم بروكلين نتس كيفن دورانت للتقييم بعد اصابة في الركبة خلال فوز فريقه على ميامي هيت 102-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق بروكلين نتس فوزا بشق الانفس، 102-101، على حساب ميامي هيت الاحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الا انه خسر جهود نجمه كيفن دورانت باصابة في الركبة خلال الربع الثالث.

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دورانت، الذي يبلغ معدله 30 نقطة في المباراة الواحدة لنتس المنتفض في الموسم الحالي، تعرّض للاصابة قبل دقيقة من نهاية الربع الثالث بعدما اصطدم به لاعب هيت جيمي باتلر.

وبقي دورانت جالسا على ارض الملعب لبعض الوقت محاولا الاستمرار في اللعب قبل ان يغادر الى غرف الملابس.

وقال مدرب نتس جاك فون "سيخضع للتقييم غدا وسنملك حينها المزيد من المعلومات".

وأضاف "من المرجح ان يخضع لصور اشعة، فقط للتأكد بأنه في حالة جيدة".

وكان كايري إرفينغ افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 20 نقطة، فيما انهى دورانت اللقاء بـ 17 نقطة في 30 دقيقة.

وتقدم ميامي 101-100 بعد سلسلة من المحاولات الناجحة لباتلر لكن بعدما اضاع إرفينغ محاولة ثلاثية قبل 5.5 ثانية من نهاية الوقت، نجح لعب نتس رويس اونيل في التقاط الكرة وتسجيل سلّة الفوز.

وكان باتلر افضل مسجّل لهيت بـ 26 نقطة لكنه اضاع محاولة الفوز في الثانية الاخيرة.

من ناحية أخرى، احرز جيمس هاردن ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على ديترويت بيستونز 123-111.

والى جانب نقاطه الـ 20، قام هاردن بـ 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة في ثاني "تريبل دابل" له هذا الموسم، ليساعد فريقه على تعويض غياب اللاعبَين الكاميروني جويل إمبيد وبي جي تاكر.

وغاب امبيد للمباراة الثالثة تواليا بسبب اصابة في القدم، فيما يعاني تاكر من التهابات الجيوب الانفية.

ورغم غياب ابرز نجومه، فاز ممفيس عريزليز على يوتا جاز بنتيجة 132-118.

وكان ديزموند باين افضل مسجّل للفائز الذي افتقد لنجمه جا مورانت، 24 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

ورفع ممفيس الذي غاب عنه لاعب الارتكاز ستيفن ادامز، رصيده الى 26 انتصارا و13 خسارة متساويا مع دنفر ناغتس في صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

وخسر دالاس مافريكس في ظل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش امام مضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-109.

وسجّل تشاي غلجيوس-ألكساندر 33 نقطة لثاندر.

وفي هيوستن، عوّض مينيسوتا تمبروولفز تأخره بفارق عشرين نقطة في النصف الاول ليهزم روكتس 104-96.

وسجّل دانجيلو راسل 22 نقطة واضاف اليه انتوني ادواردز 21 نقطة لمصلحة الفريق الفائز.

© 2023 AFP