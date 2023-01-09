رونالدو سيحصل على 400 مليون يورو خلال تواجده في السعودية (مصدر مقرب من النصر)

© فايز نورالدين / ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد يحي الجمهور خلال تقديمه وسط الالعاب النارية في الرياض في 3 كانون الثاني/يناير 2023

نيقوسيا (أ ف ب) – سيحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أكثر من 400 مليون يورو خلال تواجده في السعودية، بما في ذلك 200 مليون يورو ليكون سفيرًا لملف المملكة الخليجية المشترك لاستضافة كأس العالم 2030، وفق ما قال مصدر مقرب من ناديه الجديد النصر وكالة فرانس برس الإثنين.

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ويعد رونالدو (37 عامًا)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي تم تقديمه للجمهور الاسبوع الماضي، أشهر لاعب يوقع لنادٍ سعودي أو خليجي على الإطلاق.

وأوضح المصدر أنّ "الدون" سيحصل على أكثر من 200 مليون يورو في عقده الرياضي حتى 2025 كلاعب للنصر، بالإضافة إلى 200 مليون يورو ليكون سفيرًا لملف السعودية المشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام "سيحصل رونالدو على 200 مليون يورو في صفقة" اللعب للنصر، الملقب في السعودية بـ"العالمي" كونه أول ناد يمثل آسيا في كأس العالم للأندية في عام 2000.

وأضاف "كما سيكون سفيرًا لملف السعودية لكأس العالم 2030 مقابل 200 مليون يورو أخرى".

وجاء التوقيع السعودي مع رونالدو، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بعد أسابيع من استضافة جارتها قطر لكأس العالم، لأول مرة في دولة عربية وشرق أوسطية.

ويستعد رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات والهداف التاريخي للبطولة، للظهور مع ناديه الجديد لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير خلال مباراة النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي.

وقد يخوض قبل ثلاثة أيام بداياته في السعودية، في مواجهة ستجمع باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي مع مجموعة مختارة من افضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر في 19 الجاري.

وأوضح المصدر أنّ الصفقة الخيالية للكرة السعودية حظيت بدعم كبير من أبناء العاهل السعودي الملك سلمان ومن بينهم الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي لبلاده.

وقال المصدر إن "محمد بن سلمان و(أشقائه) نايف وتركي وراكان أبناء الملك سلمان جميعهم أعضاء شرف في النصر حتى قبل أن يصبح والدهم وليًا للعهد".

وتابع "لقد أرادوا منح ناديهم المفضل التفوق ووضعه في دائرة الضوء الدولية. وأفضل طريقة ممكنة هي جلب أفضل لاعب في العالم".

وكشف المصدر أيضًا أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، ساهم في تمويل الصفقة.

وقال المصدر "النصر والأندية السعودية الأخرى ليس لديها تمويل ضخم لمثل هذه الصفقة الكبيرة، مشيرًا إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة ضمن ضخ الأموال" المطلوبة.

وأكّد مصدر آخر مقرب من النصر أن الأمراء الكبار هم من اعطوا الزخم لهذه الصفقة الضخمة المفاجئة.

وقال المصدر الثاني "أشقاء محمد بن سلمان هم من اقترحوا وسعوا لإبرام الصفقة بأي ثمن".

وأضاف أنهم "كلهم من مشجعي النصر وأرادوا أن يثبتوا أن فريقهم هو بالفعل العالمي".

وسبق وشوهد الأمير نايف يحضر تدريبات النصر في الرياض، كما كان الأمير تركي بن سلمان في مقدمة حضور حفل تقديم رونالدو.

وفاز النصر بتسعة ألقاب في الدوري السعودي، آخرها 2019، لكنه لم يفز بدوري أبطال آسيا أبدًا، على عكس غريمه الهلال الفائز بأربعة ألقاب واتحاد جدة المتوج بلقبين.

© 2023 AFP