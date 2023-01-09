مسعفون يتظاهرون احتجاجا على منع إسرائيل إدخال معدات طبية إلى غزة

قافلة من سيارات الإسعاف الفلسطينية تتحرك على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل شرق مدينة غزة في التاسع من كانون الثاني/يناير 2023 احتجاجا على منع الدولة العبرية إدخال معدات طبية إلى القطاع المحاصر

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