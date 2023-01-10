أن بي ايه: تايتوم يقود سلتيكس أمام بولز وناغتس وممفيس يبقيان على المسافة ذاتها

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جايسون تايتوم لاعب بوسطن سلتيكس يحتفل بتسجيله سلة ضد شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 9 كانون الثاني/يناير 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل جايسون تايتوم 32 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس لفوز صعب على ضيفه شيكاغو بولز 107-99 الاثنين، ليعزز صدارته مع انتصاف الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما بقي دنفر ناغتس وممفيس غريزليز على المسافة ذاتها في قمة المنطقة الغربية.

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أضاف غرانت وليامس 20 نقطة وجايلن براون 19 وآل هورفورد 8، بما فيها ثلاثية حاسمة قبل 25.5 ثانية من النهاية.

عزز سلتيكس سجله الى 29-12 بعد 41 مباراة في الموسم المنتظم من أصل 82.

في غضون ذلك، بقي ناغتس وغريزليز على المسافة ذاتها في صدراة الغربية، بفوز الاول على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص 122-109 والثاني على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 121-113.

في بوسطن، سجل هورفورد ثلاثية إثر تمريرة من تايتوم ووسع الفارق الى خمس نقاط قبل 25.5 ثانية من النهاية، وبعد أن أهدر زاك لافين ثلاثية، سجل تايتوم سلة ساحقة متحصلا على الخطأ ليسجل رمية حرة ويضمن الفوز لفريقه.

قال تايتوم عن الكرة التي مررها الى تايتوم بعد المراقبة القوية عليه "الامر كله يتعلق بالثقة في زملائك. سدد آل تسديدة مهمة".

في ممفيس، غاب النجم والهداف جا مورانت عن غريزليز للمبارة الثانية تواليًا بسبب آلام في الفخذ.

قاد الفريق تايوس جونز مع 24 نقطة وجارين جاكسون مع 16 ليوقفا انتفاضة متأخرة لسبيرز.

وعزز غريزليز سجله الى 27-13 على غرار ناغتس الذي قاده نجمه الصربي نيكولا يوكيتش أمام ليكرز محققًا "تريبل دابل" الحادي عشر هذا الموسم مع 14 نقطة، 11 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

وساهم جمال موراي الذي غاب طيلة الموسم الماضي لتمزق في أحد أربطة الركبة بـ34 نقطة، الاعلى له هذا الموسم، ليحقق ناغتس فوزه الحادي عشر تواليًا.

غاب "الملك" ليبرون جيمس عن ليكرز لإصابة في الكاحل لينضم الى العملاق أنتوني ديفيس الغائب بدوره وتنتهي سلسلة من خمسة انتصارات تواليًا للفريق.

وسجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 22 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 111-107 على مضيفه نيويورك نيكس.

© 2023 AFP