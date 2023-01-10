المعارض خوان غوايدو : إلحاق الهزيمة بمادورو ممكنة بتوحيد المعارضة

زعيم المعارضة خوان غوايدو خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه في كاراكاس في 9 كانون الثاني/يناير 2023

كراكاس (أ ف ب) – يعتبر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي كان "رئيسًا بالوكالة" حتى نهاية العام 2022، أنه "يمكن الحاق الهزيمة" بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يصفه بأنه "دكتاتور"، إذا تغلّبت المعارضة على الانقسامات التي جعلته يخسر منصبه الرمزي.

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وأعرب في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في مكتبه في كاراكاس عن أمله في أن تشكل الانتخابات التمهيدية المقررة في النصف الأول من هذا العام دفعة قوية.

أنهت المعارضة في كانون الأول/ديسمبر "الرئاسة" و"الحكومة المؤقتة" لخوان غوايدو الذي كان يأمل في مواصلة مسيرته وإطاحة مادورو من السلطة. وتضاءل الدعم الذي كان يتمتع به من قبل المجتمع الدولي والمعارضين الآخرين ومن المنافسين المحتملين كذلك.

س : هل تشعر بخيبة أمل من الحلفاء السابقين الذين كفوا عن دعم "الحكومة المؤقتة"؟

ج : إنها أكثر من خيبة أمل، أعتقد أننا اليوم، كفنزويليين، نشعر بالاشمئزاز، ليس إزاء الحلفاء فحسب، ولكن من سلوك الجميع ... إنها أكثر من كونها خيبة أمل من شخص أو شخصين أو ثلاثة، أشارك الشعور بالاشمئزاز مما يحدث في السياسة الفنزويلية حالياً في الوقت الذي يتعين فيه تجاوز المصالح الحزبية ومواصلة النضال من أجل الصالح العام ... أنا اتحمل نصيبي من المسؤولية.

إننا نركز على ما كنا نطالب به منذ اليوم الأول : انتخابات حرة وانتخابات رئاسية مقررة منذ عام 2018، والمهمة التي ينبغي تحقيقها: إعادة توحيد البديل الديموقراطي الذي يشكل الأغلبية (في فنزويلا).

هناك عملية إعادة تشكيل وإعادة بناء ... وأعتقد أن أمامنا أيضاً فرصة وشيكة، وهي الانتخابات التمهيدية ... يجب أن نستعد لها على الفور.

س : هل أدى التحول إلى اليسار في العديد من دول أميركا الجنوبية إلى إضعاف التأييد الدولي لـ "رئاستكم المؤقتة"؟

ج : إن التقرب من مادورو خطأ .... نعم، من المؤكد أن نهج ألبرتو فرنانديز (رئيس الأرجنتين) تجاه فنزويلا قد أضعف موقف الحكومة المؤقتة. من الأفضل أن يدين بلد ما بشدة دكتاتورية من أن يجعلها نسبية، كما فعل الرئيس (غوستافو) بترو (في كولومبيا) و(مانويل) لوبيز أوبرادور (في المكسيك). في الوقت الحالي، هل فقد خوان غوايدو موقعه؟ إنها ليست قضية شخصية. في كل الأحوال، الديموقراطية ...، المجتمع الدولي يفتقر إلى الأدوات للتعامل مع الطغاة".

س : مع هذه الانقسامات، هل من الممكن أن تفوز المعارضة في انتخابات 2024 الرئاسية؟

ج : إذا كانت هناك وحدة، فلا شك في ذلك. المشكلة ليست في مادورو. المشكلة الآن تكمن في إعادة توحيد البديل الديموقراطي. حالما يتم توحيد البديل الديموقراطي، يمكن إلحاق الهزيمة بمادورو بنسبة 100 بالمئة ... أمام إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مادورو سيكون بالتأكيد ضعيفاً ومهزوماً".

س : هل فقدت المعارضة قوتها في المفاوضات مع السلطة التي استؤنفت في تشرين الثاني/نوفمبر في المكسيك؟

ج : إن (إلغاء الرئاسة المؤقتة) لا يضعنا في وضع أفضل بالنسبة للديكتاتورية ... ولكننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق يتعلق بالظروف الانتخابية بحيث تشكل الانتخابات حلاً سياسياً للصراع الذي نشهده في فنزويلا .

س : هل ستكون مرشحًا؟

ج : مرشحي هو الاتحاد. وبالتالي، فإن مرشحي هو الانتخابات التمهيدية وعندما تُجرى انتخابات تمهيدية وبجدول زمني، سأتخذ قراري. في الوقت الحالي، جميع (زعماء المعارضة البارزين) غير مؤهلين أو مسجونون أو في المنفى. إن الأمر إذن يعتمد كثيراً على ما سيحدث في (مفاوضات) المكسيك وعلى إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية تنافسية وانتخابات تنافسية حرة ومنصفة.

© 2023 AFP