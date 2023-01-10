وفاة القطري المهندي عضو مجلس فيفا

© مراسل / ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – توفي عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قارة آسيا ونائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي، سعود المهندي عن 66 عاماً بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن الاتحاد القطري الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وصارع المهندي، طوال الأشهر الماضية، مرضاً عضالاً، غيبه عن التواجد في قطر أثناء بطولة كأس العالم التي استضافتها بلاده نهاية العام الماضي، بسبب خضوعه للعلاج في الخارج.

ونعى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني المهندي في تغريدة قال فيها "(...) خدم (المهندي) وطنه بكل إخلاص وتفان، فتعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعًا وللاتحادين القطري والآسيوي".

وتبوأ المهندي العديد من المناصب في كرة القدم القطرية، حيث شغل منصب الأمين العام حتى عام 2013، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس حتى وفاته.

كما نعى رئيس الإتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، المهندي الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ 2015، قائلا " فقدنا أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً وقامة إدارية رياضية لم تدخر وسعاً في سبيل خدمة لعبة كرة القدم في القارة الآسيوية".

وأضاف " نستذكر بكل التقدير دور المرحوم المهندي في تطوير كرة القدم القطرية، بالإضافة إلى تواجده الفعال في عضوية مجلس الاتحاد الدولي".

وكان المهندي، الذي انتخب في نيسان/أبريل 2019، عضواً في مكتب فيفا بعد نيله 37 صوتاً من أصل 46 اتحاداً وطنياً آسيوياً، قد ترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الماضية قبل أن ينسحب، ومنافسه الإماراتي محمد خلفان الرميثي، لمصلحة الرئيس الشيخ سلمان.

وسيجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع الشهر المقبل في البحرين، تنصيب المرشح الوحيد الرئيس الحالي الشيخ سلمان لولاية جديدة، فيما سبق وترشح لخلافة المهندي في منصب عضوية مجلس فيفا عن قارة آسيا الرئيس الحالي للاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، فضلاً عن المرشحين دو زهاوكاي (الصين)، كوزو تاشيما (اليابان)، مونغ غيو-تشونغ (كوريا الجنوبية)، داتوك حاجي حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا)، ماريانو ارانيتا (الفلبين)، وياسر المسحل (السعودية).

© 2023 AFP