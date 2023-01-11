إفراج موقت لأسباب صحية عن المخرج الإيراني رسول آف (محامية)

الممثلة الإيرانية باران رسول آف تحمل هاتفا عليه صورة المخرج الإيراني محمد رسول آف، في برلين في 29 شباط/فبراير 2020

طهران (أ ف ب) – أفرجت السلطات الإيرانية بشكل موقت ولأسباب صحية، عن المخرج محمود رسول آف الموقوف منذ أشهر، على ما أفادت محاميته الأربعاء وكالة فرانس برس.

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وأوقف رسول آف (50 عاما) الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين، في الثامن من تموز/يوليو بعد تأييده تظاهرات شهدتها مدن إيرانية عدة في أعقاب انهيار مبنى بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.

وفي أعقاب الحادثة التي أودت بحياة أكثر من 40 شخصا وتعد الأسوأ في إيران منذ أعوام، أصدرت مجموعة من السينمائيين يتقدمهم رسول آف، رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى "إلقاء أسلحتها" في مواجهة غضب الناس جراء "الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع".

وقالت المحامية مريم كيان إرثي "تم تعليق احتجاز موكلي لأسبوعين لأسباب صحية، وأفرج عنه السبت".

وأضافت لفرانس برس إن المخرج "ترك حاليا المستشفى ويتعافى في منزله"، من دون أن تحدد تفاصيل ظروفه الصحية.

وفاز رسول آف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين 2020 عن فيلمه "لا وجود للشيطان"، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت السلطات الإيرانية جواز سفره إثر فيلمه السابق لعام 2017 بعنوان "رجل نزيه" الذي عُرض في مهرجان كانّ وحصل على جائزة في فئة "نظرة ما".

وأتى الافراج عن رسول آف في وقت تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وكانت السلطات أوقفت في تموز/يوليو أيضا، المخرج المعارض جعفر بناهي، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن بناهي أوقف بعد حضوره الى النيابة العامة لمتابعة قضية رسول آف.

© 2023 AFP