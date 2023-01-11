إيران تحتج لدى العراق على مصطلح "الخليج العربي" في خليجي 25

© أحمد الربيعي / ا ف ب

لافتات مرحبة بالقادمين لمتابعة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها البصرة، في 5 كانون الثاني/يناير 2023

طهران (أ ف ب) – احتجت إيران لدى العراق على استخدام مصطلح "الخليج العربي" لدى استضافته النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج ("خليجي 25")، وفق ما أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

تقام البطولة التي انطلقت الجمعة في مدينة البصرة، مرة كلّ عامين تحت مسمّى رسمي هو "كأس الخليج العربي"، وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، إضافة الى اليمن والعراق الذي يستضيفها للمرة الأولى منذ انطلاقها في 1979.

ويثير مصطلح "الخليج العربي" حساسية قديمة في إيران التي تؤكد أن "الخليج الفارسي" هي التسمية التاريخية لهذه المساحة المائية الفاصلة بينها وبين دول شبه الجزيرة العربية.

وقال أمير عبداللهيان "تم استدعاء السفير العراقي الى الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحا وهميا بدلا من الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي الى الجانب العراقي"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف "على الرغم من أن علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة تربطنا بالعراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع" لدى استدعاء السفير قبل ثلاثة أيام.

ويتكرر الجدل بين طهران وجيرانها العرب حول تسمية الخليج. واحتجت طهران مرارا خلال الأعوام الماضية على استخدام دول أو منظمات، تسمية "العربي" لدى الإشارة الى الخليج.

ففي بداية 2010، قررت ايران حظر مجالها الجوي أمام الشركات التي لا تعتمد مصطلح "الخليج الفارسي" في الخرائط على شاشات طائراتها.

وفي كانون الثاني/يناير من العام ذاته، ألغى الاتحاد الرياضي لمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي يتخذ في الرياض مقرا له، دورة كانت مقررة بعد أشهر في طهران لأن الأوسمة تحمل رسما كتبت عليه عبارة "الخليج الفارسي".

وفي 2012، لوّحت طهران برفع دعوى قضائية على محرك البحث "غوغل" لعدم استخدامه عبارة "الخليج الفارسي".

© 2023 AFP