الكأس السوبر الإسبانية: ريال مدريد الى النهائي بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح

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الفرنسي كريم بنزيمة يسجل من ركلة جزاء لريال مدريد ضد فالنسيا في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم على ملعب الملك فهد في الرياض، السعودية، في 11 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – بلغ ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه الاربعاء بركلات الترجيح على فالنسيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

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وتقدم بطل إسبانيا من ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة (39) وعادل البرازيلي سامويل لينو بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني لوصيف الكأس (46).

ونجح لاعبو الملكي في التسديدات الاربع جميعها في ركلات الترجيح، فيما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير رجل المباراة للركلة الخامسة بعد أن أهدر فالنسيا المحاولة الثانية أيضًا.

ويلعب النادي الملكي في النهائي الاحد ضد برشلونة، وصيف الدوري، او ريال بيتيس، بطل الكأس، اللذين يلتقيان الخميس في نصف النهائي الثاني.

قال ماركو أسيسنيو بعد الفوز "كانت مباراة صعبة من دون إيقاع كبير من أي من الفريقين، كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا، لكن الشيء المهم هو أننا في النهائي ونسعى للقب آخر".

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ ريال مدريد النهائي في أربع سنوات منذ أن تحول النظام الى بطولة مصغرة في 2019، وتوج في النسخة الاولى والعام الماضي.

ودخل ريال مدريد الى المباراة بعد سقوطه ضد فياريال في الدوري السبت ما تسبب بخسارته الصدارة المشتركة مع برشلونة الذي فاز الاحد على أتلتيكو مدريد.

تألق الحراس

سيطر ريال مدريد الغائب عنه لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمسوسي دافيد ألابا للإصابة، على ربع الساعة الاول وعلت رأسية البرازيلي إيدير ميليتاو المرمى (5)، قبل أن يسدد مواطنه رودريغو إثر هجمة مرتدة كرة علت المرمى (10).

توغل بعدها بنزيمة الى داخل المنطقة بطريقة جميلة وسدد كرة قوية لكنها كانت خارج الخشبات الثلاث (14).

رفع بعدها فالنسيا من ايقاعه وأتيحت له الفرصة الاخطر في الشوط الاول عندما تابع الاوروغوياني إدينسون كافاني الكرة من عرضية برأسية قوية، أبدع كورتوا في التصدي لها (19).

ووصلت بعدها الكرة الى توني لاتو داخل المنطقة وطالب بركلة جزاء زاعمًا عرقلة من كورتوا (20).

وتحصل بنزيمة على ركلة جزاء عندما رفع ميليتاو كرة رائعة طويلة من خلف المدافعين، روّضها الفرنسي قبل أن يعرقله السويسري إيراي كوميرت، انبرى لها بنجاح وأرسل الحارس في الاتجاه المعاكس (39).

وقام كورتوا بتصد مذهل بصدره لكرة أخرى من كافاني إثر عرضية من الهولندي جاستن كلويفرت لكن الاخير كان متسللا (45).

ودفع أنشيلوتي بالكرواتي لوكا مودريتش بدلا من الفرنسي إدواردو كامافينغا للاصابة مباشرة بعد الاستراحة، لكن فالنسيا احتاج الى بضع ثوان بعد الصافرة لمعادلة الارقام.

رفع لاتو عرضية طويلة عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني، وتمكن لينو من الافلات من الرقابة الدفاعية من لوكاس فاسكيس وتابع الكرة على الطائر منخفضة بيمناه في الشباك (46).

ولم يشهد الشوط الثاني فرصًا تذكر من الطرفين، لا بل تعرض ريال لضربتين أخريين بإصابة كل من فاسكيس في ركبته وميليتاو ودخل مكانهما دانيال كارفاخال (68) والفرنسي فيرلان مندي (74).

وانتظر ريال مدريد حتى الوقت بدل الضائع ليسدد بين الخشبات الثلاث للمرة الاولى في الشوط الثاني، وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور بطريقة غريبة فرصة ذهبية لخطف الفوز عندما وصلته كرة خالصة أمام المرمى، تأخر قليلا في تسديدها وتصدى لها الحارس الجورج جورحي مامارداشفيلي بطريقة رائعة برجله (90+5).

وكانت آخر محاولة للاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة بعيدة تصدى لها الحارس (90+7) ليحتكم الفريقان الى التمديد.

كورتوا كان يعلم

وواصل الحارس تألقه بعدما ارتمى ببراعة لإبعاد تسديدة قوية من فينيسيوس من خارج المنطقة الى ركنية (92) ومن ثم أخرى للألماني توني كروس (105).

وكان الدور لاحقًا على كورتوا لإنقاذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى بذراعه الايمن لتسديدة قوية من فرانسيسكو بيريس بقدمه اليسرى من مسافة قريبة اثر بينية جميلة الى داخل المنقطة من الغيني إلياش موريبا (110) ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح.

سجل بنزيمة، مودريتش، كروس وماركو أسينسيو لريال مدريد، فيما سجل كافاني الاولى لفالنسيا قبل أن يهدر كوميرت ويسجل موريبا وهوغو غيامون قبل أن يتصدى كورتوا لمحاولة خوسيه لويس غايا في منتصف المرمى.

قال كورتوا بعد المباراة "نحن لا نتدرب على ركلات الترجيح في فالديبيباس، لكنني علمت على سبيل المثال أن كافاني كان يميل إلى تنفيذ ركلات الترجيح مؤخرًا نحو اليمين. أهدر غايا آخر ركلة سددها الى اليسار لذلك علمت أنه سيسدد في المنتصف أو اليمين".

وهذه المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في المملكة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الاسباني 40 مليون يورو في الموسم. أقيمت النسخة الأولى في جدة مطلع 2020 وتوج بها ريال مدريد إثر فوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح.

انتقلت عاماً إلى إشبيليه بسبب تداعيات جائحة كورونا وكان اللقب لأتلتيك بلباو الذي تغلب على برشلونة 3-2 في التمديد، وعادت أوائل 2022 إلى الرياض وتوج بها ريال مدريد بفوزه 2-صفر على بلباو.

© 2023 AFP