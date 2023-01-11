بطولة إسبانيا: إيقاف توريس وسافيتش لمباراتين

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برشلونة (أ ف ب) – فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاربعاء، عقوبة الإيقاف لمباراتين على مهاجم برشلونة فيران توريس ومدافع أتلتيكو مدريد المونتينيغري ستيفان سافيتش، إثر مشاحنة بينهما ضمن منافسات "لا ليغا" الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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ودخل الثنائي في نزاع على الكرة خلال المباراة التي فاز بها برشونة 1-0، عندما أقدم توريس على شدّ شعر سافيتش، قبل أن يلفّ المونتينيغري ذراعه بإحكام على رقبة مهاجم النادي الكاتالوني.

وأعلنت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني فرض عقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنيف.

ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية الخميس في العاصمة السعودية الرياض، غير أن الإيقاف سيكون قابلاً للتنفيذ في منافسات الدوري فقط.

وبالتالي، سيغيب توريس عن المباراتين المقبلتين للمتصدر في الـ"ليغا" ضد خيتافي وجيرونا، أما سافيتش فيغيب عن مواجهتي أتلتيكو أمام ألميريا وريال بلد الوليد.

© 2023 AFP