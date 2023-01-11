تحقيق يطال رئيسة البيرو على خلفية قمع التظاهرات

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رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي (يسار) تهنئ وزير الداخلية الجديد خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2022 في القصر الحكومي في ليما

ليما (أ ف ب) – تواجه رئيسة البيرو دينا بولوارتي مع مسؤولين كبار عدة تحقيقا حول قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط 40 قتيلا منذ كانون الأول/ديسمبر.

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وقالت النائبة العامة البيروفية باتريسيا بينافيديس "قرّرت فتح تحقيق أولّي في حقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".

ويشمل التحقيق تهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة خلال تظاهرات شهري كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023 في مناطق أبوريماك وليبرتاد وبنون وخونين واريكويبا وأياكوتشو".

وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السابق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 كانون الأول/ديسمبر.

وخلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة، سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.

وقتل ما لا يقل عن 40 محتجا وأصيب أكثر من 600 بجروح في التظاهرات التي تلت عزل الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو وتوقيفه في السابع من كانون الأول/ديسمبر بعد اتهامه بمحاولة انقلاب لسعيه إلى حل البرلمان الذي كان يستعد لطرده من السلطة.

إضراب مفتوح

ويطالب المحتجون بين أمور أخرى برحيل بولوارتي التي حلت مكان كاستيو وإجراء انتخابات تشريعية فورا. وكانت السلطات قدمت موعد هذه الانتخابات من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024 محاولة استرضاء المحتجين.

ومع أن بولوارتي تنتمي إلى حزب كاستيو، "بيرو ليبره" الماركسي النزعة إلا ان المحتجين يعتبرونها "خائنة".

ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ الرابع من كانون الثاني/يناير إضراباً مفتوحاً ومواجهات كبيرة وعمليات تخريب ونهب.

وفرضت السلطات الثلاثاء في هذه المنطقة حظر تجول مدته ثلاثة أيام بعد مقتل 18 شخصا خلال التظاهرات منذ الاثنين.

في خوليكا على بعد 1300 كيلومتر جنوب ليما وقفت عشرات عائلات الضحايا باللباس الأسود أمام المشرحة لتسلم الجثث بعد مواجهات قاتلة قرب مطار هذه المدينة الواقعة في منطقة بونو. وقال رجل لإذاعة "لا ديكانا"، "قضى شقيقي لأن الشرطة قتلته بالرصاص".

وفي خضم أزمة سياسية ومؤسساتية، حصلت الحكومة البيروفية مساء الثلاثاء على ثقة البرلمان مع تأييد 73 عضوا ومعارضة 43 وامتناع ستة عن التصويت. وكانت الحكومة ستضطر بموجب الدستور إلى الاستقالة لو لم تنل الثقة.

وتستقبل البيرو الأربعاء بعثة من اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان التي أوفدت إلى البلاد للتحقيق في التظاهرات ورد القوى الأمنية عليها.

وتواصلت التظاهرات الثلاثاء مع إقفال طرقات في ست مناطق في البلاد.

في منطقة أيوكوتشو في جنوب جبال الانديس سار آلاف الأشخاص في شوارع مدينة اومانغا.

وفي بيان الثلاثاء أعرب مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "قلقه البالغ من ارتفاع حدة العنف في البيرو" ودعا "المتظاهرين إلى ضبط النفس" والشرطة إلى "حصر استخدام القوة بالضرورة فقط".

وقال رئيس اساقفة اونكايو الكاردينال بيدرو باريتو في تصريح إذاعي "نحن بين براثن الهمجية" في حين قالت أمينة المظالم إليانا ريفويار إن "العنف يبلغ مستويات غير معقولة".

© 2023 AFP