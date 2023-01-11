دورة أديلايد: كفيتوفا وبنتشيتش وكولينز إلى ربع النهائي

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تعيش السويسرية بليندا بنتشيتش فترة جيدة هذه السنة

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – بلغت التشيكية بترا كفيتوفا ربع نهائي النسخة الثانية من دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب، بعد انسحاب خصمتها الأربعاء، وانضمت اليها البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش والأميركية دانيال كولينز.

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وانقذت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، ثلاث كرات لحسم المجموعة الأولى قبل ان تنتزعها 7-6 (8-6)، ضد الصينية تشنغ كينوين التي عادت وانسحبت لاصابة بفخذها الأيسر.

وكان الفوز الرابع في أربع مباريات هذه السنة للاعبة البالغة 32 عاماً والتي تستعد للمشاركة الأسبوع المقبل في بطولة أستراليا المفتوحة حيث بلغت النهائي في 2019.

قالت المصنفة 16 عالمياً التي ستلاقي الروسية داريا كاستكينا المصنفة خامسة والفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بمجموعتين 6-2 و7-6 "بالطبع هذا يمنحني بعض الثقة".

تابعت "يبقى بعض الأمور يجب تحسينها، بالطبع كما هو الحال دائماً، لكن بخلاف ذلك أنا سعيدة".

بدورها، تخطت كولينز، وصيفة بطولة أستراليا الأخيرة أمام المعتزلة أشلي بارتي، السويسرية جيل تايخمان 6-3 و7-6 (7-2) لتحجز مكاناً لها في ربع النهائي.

لكنها احتاجت لسبع كرات لحسم المباراة أمام اللاعبة المتأهلة من التصفيات، وفرض مباراة صعبة مع المصنفة تاسعة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

وبلغت الدور عينه بنتشيتش بفوزها على الروسية أنا كالينسكايا بمجموعتين 6-3 و6-3.

وخسرت المصنفة 13 مجموعتين فقط، أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، في آخر ثماني مباريات لها، وهي تعيش فترة جيدة قبل أول بطولة كبرى هذه السنة "أنا جاهزة حتماً".

تابعت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو "أنا قوية حقاً في المباريات الهامة واللحظات الصعبة، وأنا واثقة حيال ذلك. كلما ربحت أكثر في تلك اللحظات كلما ساعدك هذا الأمر".

كما تأهلت الإسبانية باولا بادوسا والبرازيلية بياتريز مايا حداد، على حساب الاستونية كايا كانيبي والأميركية أماندا أنيسيموفا توالياً.

وكانت الروسية أرينا سابالينكا أحرزت لقب النسخة الأولى من دورة أديلايد (500) لهذه السنة، على حساب التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7/4) الاسبوع الماضي.

© 2023 AFP