دوري "أن بي ايه": باتلر يتألق وهيت يسقط ثاندر في ليلة قياسية من الرميات الحرّة

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سجّل جيمي باتلر 23 رمية حرة من اصل 23 محاولة في ليلة قياسي لميامي هيت امام اوكلاهوما سيتي ثاندر

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت لتحقيق فوز صعب على حساب اوكلاهوما سيتي ثاندر 112-111 بتسجيله 35 نقطة مع سبع متابعات الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وأحرز باتلر 23 رمية حرة من اصل 23، من بينها نقطة الفوز قبل 13 ثانية على نهاية المباراة، في مواجهة نارية بامتياز.

وكان رصيد باتلر في الرميات الحرّة جزءا من مجموع مثالي لفريقه الذي نجح في 40 رمية حرة من اصل 40، في رقم قياسي تخطى ما حققه يوتا جاز (39 من 39) ضد بورتلاند في عام 1982.

وقال باتلر بعد المباراة انه لم يكن مدركا خلال مجريات اللقاء عن الانجاز القياسي لفريقه "لم يكن لدي ادنى فكرة. انا متحمس اكثر لاننا فزنا بالمباراة بفارق نقطة واحدة".

تأخر ميامي 111-106 قبل اقل من دقيقة الا انه قاتل للعودة بفضل ثلاثية فيكتور اولاديبو وثنائية باتلر ليعادل النتيجة.

ثمّ منح باتلر عندما سجّل رميته الحرّة الـ 23 في المباراة التقدم لهيت بفارق نقطة واحدة قبل 13 ثانية من النهاية، قبل ان تفشل محاولة تشاي غلجيوس-ألكساندر الثلاثية في قلب النتيجة لمصلحة ثاندر في الثانية الاخيرة.

وعزّز ميامي رصيده الى 22 فوزا و10 هزائم، بينما تراجع ثاندر الذي يملك 18 فوزا و23 هزيمة.

ومن ناحية اخرى، عاد الثنائي الكاميروني جويل امبيد وستيفن كوري لقيادة فريقيهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب تواليًا بعد تعافيهما من الاصابة.

غاب امبيد لثلاث مباريات عن سيكسرز بداعي الاصابة في القدم، ليعود في المواجهة امام ديترويت بيستونز التي انتهت بفوز الاول 147-116.

وقدّم نجم الارتكاز الكاميروني اداء كبيرا باحرازه 36 نقطة في 23 دقيقة فقط.

وبرز ايضا في صفوف سيكسرز كل من جيمس هاردن وتايريز ماكسي بـ 16 نقطة لكل منهما، واضاف توبياس هاريس 14 نقطة، ليعزز سيكسرز سجله الى 25 فوزا و15 خسارة.

بيد انّ عودة كوري بعد غياب دام 11 مباراة لم تكن موفقة، اذ سقط ووريرز على يد فينيكس صنز الذي يعاني من كثرة الاصابات بنتيجة 113-125.

وسجّل كوري 24 نقطة بينها خمس ثلاثيات، بينما كان مايكل بريدجز افضل مسجل لصنز بـ 26 نقطة.

وفي لوس انجليس، برز كواهي ليونارد مع 33 نقطة ليقود كليبرز للفوز على دالاس مافريكس 113-101.

وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 43 نقطة لمافريكس، الا ان كليبرز هيمن على اللقاء من البداية وحتى النهاية.

وتعملق جوردان كلاركسون بـ 32 نقطة ليمنح يوتا جاز فوزا ثمينا على كليفلاند كافالييرز المحلّق 116-114.

© 2023 AFP