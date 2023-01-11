رالي دكار: العطية مستمر في القبض على الصدارة ومرحلة رابعة للوب

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يتصدرالعطية رالي دكار بفارق كبير عن أقرب منافسيه بعد انتهاء المرحلة العاشرة

الشيبة (السعودية) (أ ف ب) – حصد الفرنسي سيباستيان لوب الأربعاء مرحلته الرابعة في النسخة الحالية من رالي دكار الصحراوي في السعودية، بيد أن صدارة الترتيب العام لا تزال بقبضة القطري ناصر العطية بفارق ساعة و21 دقيقة عن أقرب مطارديه.

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وسجّل لوب (البحرين ريد اكستريم) 1:48:32 ساعة في المرحلة العاشرة، متقدماً على السويدي ماتياس إكستروم (أودي) والبرازيلي الشاب البالغ 25 عاماً لوكاس مورايش (أوفردرايف)، فيما حلّ العطية (تويوتا غازو ريسينغ) في المركز الرابع بفارق 5:45 دقائق عن بطل العالم للراليات تسع مرات.

قال مساعد العطية الفرنسي ماتيو بوميل "لسنا بحاجة للهجوم، لن نحاول الفوز بالمراحل، الأهم هو البحث عن التتويج النهائي، وسيستمر هذا السيناريو حتى النهاية".

وأقيمت المرحلة العاشرة بين حرض والشيبة، على مسافة 622 كيلومتراً بينها 114 مرحلة خاصة، فيما من المقرر إقامة "ماراثون" المرحلة الحادية عشرة الخميس بين الشيبة والربع الخالي على مسافة 426 كيلومتراً بينها 273 مرحلة خاصة.

ولن تتاح خدمة المساعدة الميكانيكية للسائقين الخميس في مخيم المبيت.

علّق بوميل "إذا جعلونا نتقاطع مع الكثبان الرملية ستكون الأمور معقّدة، لأنه يتعين علينا إيجاد المسار الصحيح. وقد تقع بسرعة بالخطأ وتخفق في إيجاد نقطة المسار التالية".

ويتقدم العطية (52 عاماً)، حامل اللقب أربع مرات أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، بفارق 1:21:34 ساعة عن مورايش، و1:37:23 ساعة عن لوب.

وتشهد في فئة الدراجات النارية منافسة "نارية" بين الثلاثي الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم)، الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) والأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم).

وأحرز البوتسواني روس برانش على متن هيرو فوزه الثاني في النسخة الحالية، بفارق 21 ثانية عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) ونصف دقيقة عن الجنوب إفريقي مايكل دوكرتي. وحلّ بينافيدس رابعاً بفارق دقيقة عن البوتسواني.

قال دوكرتي الذي يعيش في دبي "دكار أصعب مما كنت أعتقد. لكن اليوم شعرت وكأني في منزلي. في أعماقي أريد الفوز، أعرف انه بمقدوري تحقيق ذلك، سنرى لاحقاً، استمر في تعلّم الملاّحة".

واعتلى بينافيديس صدارة الترتيب العام بفارق 1:29 دقيقة عن هاوز و2:10 دقيقتين عن برايس.

وفي فئة الشاحنات، لم ينطلق المتصدر أليس لوبرايس صباح الأربعاء، بعد ضلوعه بحادث قاتل عشية المرحلة.

وأعلن لوبرايس (43 عاماً) الأربعاء في فيديو على فيسبوك "أسفه الشديد" بعد اصطدام شاحنته عن طريق الخطأ بمشاهد إيطالي يبلغ 69 عاماً ويقف وراء كثيب، ما أدى إلى وفاته في المروحية الطبية التي تولت نقله للعلاج.

لوبرايس الذي كشف انه علم بالحادث بعد وصوله الى مخيم المبيت، وضع نفسه تحت تصرف السلطات للتحقيق معه، بحسب ما أشار المنظمون.

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 36:13:37 ساعة

2- البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف) بفارق 1:21:34 ساعة

3- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:37:23 ساعة

4- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:48:37 ساعة

5- الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:10:56 س

1- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) 35:46:06 ساعة

2- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) بفارق 1:29 دقيقة

3- الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) بفارق 2:10 د

4- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 9:52 د

5- التشيلي بابلو كينتانيا (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 14:58 د

© 2023 AFP