مضرب: أوساكا تعلن أنها حامل وتغيب حتى 2024

اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميًا سابقًا في كرة المضرب

ميامي (أ ف ب) – أعلنت لاعب المضرب اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميًا سابقًا الأربعاء، أنها حامل وستغيب عن الملاعب حتى العام 2024.

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ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فحص الحمل أردفتها ببيان جاء فيه "أعرف أنه لدي الكثير لأتطلع إليه في المستقبل، وأحد الامور هو أن يشاهد طفلي مبارياتي ويقول لأحدهم +هذه أمي+ هاها".

وتابعت المتوجة بأربعة ألقاب كبرى "عام 2023 سيكون مليئًا بالدورس بالنسبة لي وآمل أن أراكم في بداية السنة المقبلة لأنني سأكون في أستراليا المفتوحة 2024، أحبكم جميعًا".

لم تخض ابنة الـ25 عامًا أي مباراة منذ أيلول/سبتمبر الماضي. ولم يكن سبب انسحابها من أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين والمتوجة بها اليابانية مرتين، واضحاً حتى الأربعاء.

كان آخر ظهور لها في دورة بان باسيفيك المفتوحة على أرضها في طوكيو حيث انسحبت قبل مباراتها في الدور الثاني لآلام في البطن.

وتحتل اللاعبة المولودة في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى صدارة التصنيف في 2019، المركز 47 حالياً.

وتوّجت في أستراليا عامي 2019 و2021 والولايات المتحدة المفتوحة في 2018 و2020.

كانت في 2022 الرياضية الأعلى أجرًا في العالم وفق مجلة "فوربس" وبلغت أرباحها 51.1 مليون دولار.

ولم ينعكس نجاحها التجاري على أرض الملعب العام الماضي، فعانت من هزائم في الدور الأول في كل من رولان غاروس والولايات المتحدة وانسحبت من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر أخيل وخرجت من الدور الثالث في أستراليا.

وغابت أوساكا لفترة طويلة عن المنافسات خلال 2021 بسبب مشاكل نفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي.

وقالت في المنشور الأربعاء "منحتني تلك الأشهر القليلة الماضية بعيدًا عن الرياضة حقًا حبًا وتقديرًا جديدين للعبة التي كرست حياتي لها. أدرك أن الحياة قصيرة جدًا، ولا آخذ أي لحظة كأمر مسلم به؛ كل يوم هو نعمة ومغامرة جديدة".

© 2023 AFP