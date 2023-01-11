مقتل فلسطيني بعد طعنه إسرائيلياً بالضفة الغربية المحتلة

© جعفر اشتية / ا ف ب

متظاهر فلسطيني يركض بين إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 كانون الاول/ديسمبر2022

القدس (أ ف ب) – قُتل شاب فلسطيني برصاص مدني إسرائيلي بعيد إصابته إسرائيلياً بجروح في عملية طعن نفّذها الأربعاء قرب مستوطنة بالضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة +حفات يهودا+ المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "تمّ تحييد الإرهابي".

ولاحقاً أوضح الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس أنّ الفلسطيني "قتله مدني" إسرائيلي.

ووفقاً لفرق الطوارئ الإسرائيلية فقد نفّذ الشاب الفلسطيني هجوماً بسلاح أبيض بعد ظهر الأربعاء في مزرعة قرب مستوطنة شيما في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب إسرائيلي في هذا الهجوم، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أنه في الثلاثينيات من العمر وقد نقل إلى المستشفى في حالة "مستقرة".

وسند محمد عثمان سمامرة الذي قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ عمره 19 عاماً هو سادس فلسطيني يُقتل بنيران إسرائيلية منذ بداية العام 2023 في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

نابلس

وفي مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، توفي فلسطيني متأثراً بإصابته صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في المقابل عن "إصابة" بعد أن أطلق النار ردا على تعرضه للنيران من "مشتبه بهم" خلال تنفيذه عملية في المخيم.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه خلال تنفيذه "عملية في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، أطلق عدد من المشتبه بهم النار على القوات التي ردّت بالنيران الحية وتمّ التعرّف على إصابة".

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) الى أن قوة من "المستعربين" تسلّلت إلى المخيم وحاصرت منزلا واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.

والمستعربون هم وحدة خاصة إسرائيلية سرية لدى حرس الحدود يتنكّر أفرادها بزي فلسطيني ويتحدثون العربية.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنّ وحداته نفّذت "أنشطة استباقية" في عدد من المواقع في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) أسفرت عن اعتقال 15 "مطلوباً" ومصادرة بندقيتي صيد ومسدسين.

وأكد البيان عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ونعت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو جنيد.

وقالت في بيان إنها "تزفّ إلى الحور العين شهيدها المجاهد أحمد عامر أبو جنيد الذي ارتقى أثناء تصدّيه لجيش العدو الصهيوني في مخيم بلاطة".

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن العام 2022 هو من الاعوام التي حصدت أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005.

وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، عقب تسلّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في نهاية العام الماضي برئاسة بنيامين نتانياهو والتي وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

© 2023 AFP