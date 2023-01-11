منظمو بطولة أستراليا المفتوحة يحذرون المشجعين من "مضايقة" ديوكوفيتش

© باتريك هاميلتون / ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التمارين ضد الروسي دانييل مدفيديف على ملعب ملبورن بارك

ملبورن (أ ف ب) – وجّه منظّمو بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، الأربعاء، تحذيرا الى الجماهير التي تنوي مشاهدة المباريات من المدرجات، بأنهم سيتعرضون للطرد في حال استهداف الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات.

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وسيعود اللاعب الصربي إلى اولى البطولات الأربع الكبرى التي تقام في ملبورن الأسبوع المقبل بعد ترحيله عشية بطولة العام الماضي بسبب موقفه الرافض للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأدى ترحيله إلى انقسام الرأي العام في مدينة شهدت أطول عمليات الإغلاق في العالم في ذروة الوباء.

الا انّ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا استُقبل بحرارة في دورة أديلايد التحضيرية الأسبوع الماضي، حيث سانده العديد من المشجعين قبل ان يتوّج بلقب الدورة.

وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي لصحيفة "هيرالد صن" إن "أي مشجع يعمد إلى السخرية من ديوكوفيتش لن يتم التسامح معه".

واضاف "إذا عطلوا متعة أي شخص آخر - سيصبحون في الخارج".

واردف "لا نريدهم في الملعب. يمكنهم الابتعاد أو سنطردهم".

ودعا تايلي المشجعين الى "التحلي بالاحترام".

وقال "الشيء الوحيد الذي أحببته دائمًا في ملبورن هو أن هناك تقديرًا كبيرًا للتميز وللرياضة، أعتقد أكثر من أي مكان آخر في أستراليا".

تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين، لكن عودة ديوكوفيتش إلى ملبورن بارك ستكون في البداية عبر مباراة استعراضية أمام الاسترالي نيك كيريوس الجمعة في ملعب رود لايفر أرينا.

من ناحية اخرى، أفادت تقارير أن ديوكوفيتش قطع مباراة تدريبية أمام الروسي دانييل مدفيديف الأربعاء بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى قبل خمسة ايام على انطلاق الحدث المرتقب.

أفادت قناة "أي بي سي" و"9 نيوز ملبورن" أنه كان من المفترض أن تستمر المباراة في ملبورن بارك حوالى 75 دقيقة ولكن تم تقليصها بعد مرور نصف ساعة كإجراء احترازي.

وقال ديوكوفيتش لـ "9 نيوز" "إنها أوتار الركبة التي واجهتني مشاكل معها في أديلايد الأسبوع الماضي".

وأضاف "أريد فقط تجنب أي مخاوف أكبر قبل بطولة استراليا المفتوحة".

بور - بست/دع/جأش

© 2023 AFP