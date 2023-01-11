وفاة الكاردينال الأسترالي جورج بيل عن 81 عاماً

الكاردينال بيل اعلى مسؤول في الفاتيكان يتهم بالتعدي جنسيا على الاطفال في 27 شباط/فبراير 2019 في ملبورن

سيدني (أ ف ب) – أعلن مسؤول كنسي فجر الأربعاء أنّ الكاردينال الأسترالي جورج بيل، المسؤول الكبير السابق في الكنيسة الكاثوليكية والذي سُجن في بلده بجرم الاعتداء جنسياً على أطفال قبل أن يبرّأ من هذه التّهمة، توفّي في روما عن 81 عاماً.

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وقال الأسقف الأسترالي أنتوني فيشر في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "ببالغ الحزن استطيع أن أؤكّد وفاة نيافة الكاردينال جورج بيل في روما في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأضاف "هذا النبأ يمثّل صدمة كبيرة لنا جميعاً"، داعياً إلى "الصلاة لراحة نفس الكاردينال بيل".

وبحسب الموقع الإخباري الرسمي التابع للفاتيكان فإنّ الكاردينال بيل "توفّي متأثراً بمضاعفات عقب جراحة في وركه".

والكاردينال بيل الذي كان وزيراً للاقتصاد في الفاتيكان وبمثابة اليد اليمنى للبابا فرنسيس، حكمت عليه محكمة أسترالية في 2019 بالسجن لمدة ستّ سنوات بعدما أدانته بتهم اغتصاب واعتداء جنسي على فتيين قاصرين كانا منشدين في جوقة الكنيسة في ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.

وأكّدت محكمة استئناف هذه الإدانة لكنّ المحكمة العليا الأسترالية برّأته في نيسان/أبريل 2020 فاستعاد حريّته بعد أن قضى خلف القضبان 12 شهراً.

ورأى يومها في قرار المحكمة العليا رفعاً "لظلم خطير" لحق به.

ووُلد جورج بيل في بلدة صغيرة بولاية فيكتوريا وأصبح أول أسترالي يتبوّأ المنصب الرفيع الذي شغله في هرم الكنيسة الكاثوليكية، إذ كان ثالث أكبر مسؤول فيها.

© 2023 AFP