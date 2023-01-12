أستراليا المفتوحة: امتحان أول سهل لديوكوفيتش العائد وحذر لنادال البطل

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ملبورن (أ ف ب) – يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات قياسية، امتحانًا سهلا في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب التي تنطلق الاثنين، ضد الاسباني روبرتو كارباييس بايينا (75)، بعد عام على ترحيله من البلاد وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الاربع الكبرى، وفق ما أسفرت القرعة الخميس.

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يطمح المصنف خامسًا عالميًا الذي رُحّل مطلع 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز رقمه القياسي في ملبورن ومعادلة عدد الالقاب القياسية في بطولات الغراندسلام الذي يحمله الاسباني رافايل نادال.

وفي غياب المصنف أول عالميًا الاسباني الآخر كارلوس ألكاراس للاصابة، سيكون نادال حامل اللقب المصنّف الأول في البطولة ويفتتح مشواره في اختبار حذر أمام البريطاني الواعد جاك درايبر (40).

لدى السيدات، ستكون المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، مرشحة فوق العادة لحصد لقبها الأوّل في ملبورن، مع غياب حاملة اللقب الاسترالية آشلي بارتي التي اعتزلت بطريقة مفاجئة العام الماضي بعد تتويجها. تفتتح مشوارها ضد الالمانية يوله نيماير.

وتستهل التونسية أنس جابر، الثانية، التي بلغت الموسم الماضي نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم نيويورك، حملتها نحو لقب كبير أول ضد السلوفينية تامارا زيدانشيك.

وأثيرت مخاوف بشأن لياقة ديوكوفيتش بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية للفخذ في طريقه للتتويج بدورة أديلايد الأسبوع الماضي. خرج مبكرًا من مباراة تدريبية الأربعاء لتلقي مزيد من العلاج.

ومن المرتقب أن يخوض الصربي مباراة خيرية مع الاسترالي المشاغب نيك كيريوس الجمعة على ملعب رود لايفر أرينا، في مواجهة قد تتكرر في ربع نهائي أستراليا المفتوحة.

إلا أن على كيرويس أن يحاول أولا تخطي مواجهتين محتملتين مع الدنماركي هولغر رونه والروسي أندريه روبليف، وفق ما أسفرت القرعة.

ويستهل النروجي كاسبر رود، الثالث عالميًا، الذي تعرض لخسارة مفاجئة في أول مباراة له في دورة أوكلاند الأربعاء، مشواره أمام التشيكي توماش ماخاتش.

أما دانييل مدفيديف الذي حل وصيفًا في النسختين الاخيرتين، وخسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين ضد نادال في مباراة استمرت 5 ساعات ونصف، يلتقي الاميركي ماركوس جيرون. ويواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفرنسي كنتان آليس.

ويشهد الدور الاول مواجهتين مرتقبتين بين الايطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني أندي موراي من جهة، وروبليف والنمسوي دومينيك تيم من جهة أخرى.

لدى السيدات، تتطلع الاميركية جيسيكا بيغولا، الثالثة عالميًا، لمواصله بدايتها الرائعة للعام بعدما قادت بلادها الى لقب كأس يونايتد الجديدة المختلطة للمنتخبات عندما اكتسحت شفيونتيك 6-2، 6-2. تستهل مشوارها أمام الرومانية جاكلين كريستيان.

© 2023 AFP