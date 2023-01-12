الإمارات تعين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف "كوب28" (بيان)

© راشد المنصوري / ديوان الرئاسة الإماراتية/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرها ديوان الرئاسة لسلطان بن أحمد لجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، في 28 تشرين الثاني/يناير 2022

دبي (أ ف ب) – عُين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، متعهدا مقاربة "عملية" للتحرك المناخي، بحسب اعلان رسمي الخميس.

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وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تم تكليف سلطان أحمد الجابر، والذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بهذا الدور.

ونقلت الوكالة عن الجابر قوله "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات".

وأضاف الجابر أن بلاده ترى أن "العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي".

وسيعقد كوب28 في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر القادمين.

وتم تنظيم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

© 2023 AFP