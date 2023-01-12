بايرن "مُلزم" بالتعاقد مع حارس مرمى في الشتاء (ناغلسمان)

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برلين (أ ف ب) – أكد مدرب بايرن ميونيخ الالماني يوليان ناغلسمان الخميس أن النادي "مُلزم" بالتعاقد مع حارس مرمى آخر في الشتاء، لتعويض غياب الحارس الأول مانويل نوير.

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متحدثًا من معسكر بايرن التدريبي الشتوي في أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، أكد ناغلسمان على "واجب" النادي التعاقد مع حارس في ظل غياب نوير حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في الساق خلال ممارسته رياضة التزلج الشهر الماضي.

قال المدرب إنه أعجب بعمل الحارس الثاني سفين أولريخ في التدريبات، مضيفًا أن "حارس مرمى آخر ضروريًا".

وتابع "من وجهة نظري، نحن ملزمون بالتعاقد مع حارس مرمى آخر... بغض النظر عما إذا سيكون الرقم واحد أو اثنين".

وأردف "لدينا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين، لكن أن يخوضوا مباراة في هذه المرحلة من الموسم وهم لم يلعبوا دقيقة واحدة في كرة القدم الاحترافية، سيكون موقفًا صعبًا".

يتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الاخيرة، الترتيب متقدماً بفارق أربع نقاط عن فرايبورغ الثاني، ويلتقي باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأقرّ ناغلسمان بصعوبة العثور على حارس مرمى جيد في وقت قصير، خاصة خلال الموسم "سوق الحراس (في الشتاء) معقّد. لا يوجد فريق من شأنه أن يتخلى بكل سرور عن حارسه الأول. لا يوجد الكثير من اللاعبين في السوق، ولا يمكنك أن تبتكر واحدًا".

يبقى الهدف الأول لبايرن السويسري يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، على الرغم من تصريح المدير الرياضي للاخير السبت "لن نتخلى عن يان سومر. أخبرنا بايرن ميونيخ بذلك أيضًا".

الاحتمال الآخر هو التعاقد مع كيفن تراب من أينتراخت فرانكفورت الذي كان جزءًا من تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2022 إلى جانب نوير.

لكن تراب قال الخميس إنه غير منشغل بالتقارير التي تربطه بالعملاق البافاري "لم أهتم بها حقًا. قرأتها بالطبع، لكننا في منتصف الموسم".

© 2023 AFP