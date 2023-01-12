دوري "أن بي ايه": براون يقود سلتيكس لتخطي بيليكانز

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لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل جايلن براون 41 نقطة وقاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 125-114 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فارضاً نفسه كأحد افضل الأندية هذا الموسم في "أن بي ايه".

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وفي آخر استعداداته للمواجهة المرتقبة مع بروكلين نتس الخميس، قدّم بوسطن أداء متماسكاً ونجح بالتفوّق على بيليكانز ثالث ترتيب المنطقة الغربية.

وستكون المباراة المقبلة لبوسطن، صاحب أربعة انتصارات متتالية، منتظرة أمام نتس، كونه يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية (30-12) ونتس يحاول مطاردته (27-13).

وفيما يبلغ معدل براون تحت 27 نقطة في المباراة هذا الموسم، حمل فريقه الأربعاء على كتفيه مسجلاً 15 من 21 محاولة ومضيفاً 12 متابعة.

قال براون بعد تسجيله أفضل رصيد له هذا الموسم "هذا موسم طويل، هناك الكثير من كرة السلة، يوماً بعد يوم، يجب أن تكون جاهزاً لتقوم بعملك".

وما أرهق بيليكانز الهجوم المتوازن لبوسطن، إذ أضاف النجم جايسون تايتوم 31 نقطة و10 متابعات والبديل مالكولم بروغدون 20 نقطة وآل هورفورد 14، فيما غاب عن الفائز الأساسيان ماركوس سمارت وروبرت وليامس 3.

ولدى الخاسر الذي افتقد المصابين زيون وليامسون وبراندون إينغرام، برز سي جاي ماكولوم مع 38 نقطة، وأضاف ناجي مارشال 18.

© 2023 AFP