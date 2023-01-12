رالي دكار: العطية يقترب من الفوز ولوب الأسرع في الربع الخالي

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اقترب القطري ناصر العطية من الاحتفاظ بلقب فئة السيارات في رالي دكار الصحراوي في السعودية

الربع الخالي (السعودية) (أ ف ب) – أحرز الفرنسي سيباستيان لوب مرحلته الرابعة توالياً في رالي دكار الصحراوي، فيما احتفظ القطري ناصر العطية بالفارق الكبير في صدارة ترتيب السيارات، بعد انتهاء المرحلة الحادية عشرة الخميس في الربع الخالي.

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ويبدو العطية (52 عاماً) في طريقه للاحتفاظ باللقب والتتويج مرة خامسة في مسيرته الزاخرة، إذ يتقدّم سائق تويوتا غازو ريسينغ بفارق ساعة و21 دقيقة عن البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف رايسينغ).

وحلّ العطية خامساً في المرحلة الحادية عشرة، بفارق 6:42 دقائق عن لوب، ومورايش رابعاً بفارق 6:12 د.

ورغم فوزه للمرة الخامسة في النسخة الحالية، إلا ان لوب سائق برودرايف وفريق البحرين ريد إكستريم لا يزال بعيداً بفارق ساعة ونصف الساعة عن العطية، في المركز الثالث في الترتيب العام، لكن بطل العالم للراليات تسع مرات قلّص الفارق إلى تسع دقائق مع وصيف الترتيب العام مورايش.

واقيمت مرحلة "الماراثون" الحادية عشرة بين الشيبة والربع الخالي، على مسافة 426 كيلومتراً بينها 273 مرحلة خاصة، فيما يقام ماراثون ثان الجمعة بين الربع الخالي والشيبة على مسافة 373 كيلومتراً بينها 185 مرحلة خاصة في الرالي الذي يختتم الأحد في الدمّام.

قال لوب (48 عاماً) "تعيّن علينا تبديل إطار على الكثبان، لذا كان الأمر شائكاً نوعاً ما وصعباً لايجاد مكان مناسب للقيام بذلك، فخسرنا بعض الوقت".

تابع "بالنسبة للباقي، كان ايقاعنا جيداً. ضغطت بقوة. لم تكن الكثبان معقدة بشكل عام، باستثناء بعض الأجزاء المخادعة، لكن في نهاية المطاف عشنا يوماً جيداً".

وفيما يبدو العطية في طريق سهل للتويج بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، تبدو المنافسة مشتعلة في فئة الدراجات النارية.

انطلق الأرجنتيني كيفن بينافيديس، بطل 2021، متصدراً بيد انه أنهى المرحلة في المركز العاشر بفارق 6 دقائق عن المتصدرين، علماً ان شقيقه لوسيانو بينافيديس أحرز لقب المرحلة أمام الأستراليين دانيال ساندرز وتوبي برايس.

وخسر دراج فريق ريد بول كاي تي أم المصنعي الصدارة للأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) المتقدّم بفارق 28 ثانية فقط على الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم).

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 39:16:33 ساعة

2- البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف) بفارق 1:21:04 س

3- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:30:41 س

4- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:49:17 س

5- الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:14:18 س

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 38:47:43 ساعة

2- الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 28 ثانية

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 2:44 دقيقتين

4- التشيلي بابلو كينتانيا (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 14:14 د

5- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 15:24 د

© 2023 AFP