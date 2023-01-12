كيريوس يصبح شريكاً في ناد أسترالي لكرة السلة

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ملبورن (أ ف ب) – أصبح نجم كرة المضرب الأسترالي نيك كيريوس شريكاً في نادي ساوث إيست ملبورن فينيكس لكرة السلة الخميس، مؤكداً انه يتطلّع إلى تطويره.

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كيريوس البالغ 27 عاماً والذي يستعد لخوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الاسبوع المقبل، كان دوماً من عشاق كرة السلة، وانضم لمجموعة مالكين تضمّ جون وال لاعب لوس أنجليس ليكرز في دوري المحترفين الأميركي "أن بي ايه".

وقال المشاغب كيريوس، وهو صديق مقرّب من مالك النادي رومي تشودهاري "أحب الرؤية التي تشاركها معي. أنا وفريقي معجبان حقاً بالانجازات المحققة في فترة قصيرة".

تابع كيريوس، أحد عشاق فريق بوسطن سلتيكس الأميركي "أعرف ان بمقدوري تقديم الكثير تجاه تطوّر هذا الفريق".

أضاف "اتطلع حقاً للذهاب إلى ساوث إيست ملبورن ولقاء الفريق والمشجعين والعمل سوياً مع الشبّان في المدينة".

وتُعدّ بطولة "أن بي أل" (ناشونال باسكتبول ليغ)، التي يشارك فيها 10 أندية، من الأبرز في العالم خارج بطولة "أن بي ايه" الأميركية.

© 2023 AFP