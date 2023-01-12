مانيه قد يكون جاهزًا لمواجهة سان جرمان بحسب ناغلسمان

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أحرز مانيه ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادمًا من ليفربول الانكليزي.

برلين (أ ف ب) – أعلن مدرب بايرن ميونيخ الالماني يوليان ناغلسمان، الخميس، أن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه "سيعود في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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قال خلال حديثه من معسكر بايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة أن مانيه يحرز تقدمًا أفضل من المتوقع من الاصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر.

أضاف "إنه لاعب مهم. عندما تسير الامور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".

وتابع "في ذهني، لا أعوّل عليه للمباراة الاولى ضد سان جرمان".

ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من آذار/مارس.

أحرز مانيه ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله في الصيف قادمًا من ليفربول الانكليزي.

يتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الاخيرة، الترتيب على بُعد أربع نقاط من فرايبورغ الثاني، ويحل على لايبزيغ الثالث مع استئناف البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 16 يوم الجمعة 20 الجاري.

© 2023 AFP