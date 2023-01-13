بطولة إسبانيا: دربي الباسك يتصدر الواجهة وتألق سيلفا يرجح كفة سوسييداد

© أندير جيلينيا / ا ف ب/AFP

مدريد (أ ف ب) – في وقت تشهد فيه الكرة الإسبانية موعداً ساخناً في نهائي الكأس السوبر بين برشلونة وريال مدريد الأحد في الرياض، تستمر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حيث يسعى ريال سوسييداد إلى تثبيت موقعه في المركز الثالث عندما يستضيف أتلتيك بلباو السبت في دربي الباسك، فيما يحلّ أتلتيكو مدريد ضيفًا على ألميريا.

إعلان اقرأ المزيد

ويغيب عملاقا الكرة الاسبانية ريال وبرشلونة عن منافسات نهاية الاسبوع في "لا ليغا" حيث سيتنافسان على لقب الكأس السوبر بعيداً عن الأراضي الاسبانية، وذلك عقب فوزيهما في الدور نصف النهائي على ريال بيتيس وفالنسيا توالياً.

وسيستفيد ريال سوسييداد من غيابهما لمحاولة الاقتراب من ريال الثاني، حيث يحتل سوسييداد المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق ست نقاط عن الملكي وتسع نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويأمل سوسييداد أن يواصل سعيه الدؤوب للانهاء بين المراكز الاربعة الاوائل بعدما لقيت محاولاته الفشل في الامتار الاخيرة خلال الاعوام الاخيرة، غير انّ الظروف أمست مهيأة اكثر من اي وقت لرجال المدرب إيمانويل ألغواسيل.

امضى ألغواسيل مع الفريق نحو عقد من الزمن كلاعب وقاده لاحتلال المركز السادس في العامين 2020 و2022، والمركز الخامس قي 2021.

ولم يخسر سوسييداد في مبارياته السبع الاخيرة وتلقى أخيرا اخبارا سعيدة بعودة المهاجم ميكيل أويارسابال بعد ابتعاد طويل بسبب الاصابة.

الا انّ المواجهة المرتقبة لن تكون سهلة امام بلباو المتطور ايضا، حيث يقدم الفريق اداء قويا تحت قيادة مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي.

وستكون المواجهة ذات خصوصية بالنسبة لقائده إيكر مونيان الذي سيخوض مباراته الـ 515 بقميص الفريق لينفرد بالمركز الثالث في اعلى عدد مشاركات في تاريخ النادي.

ويحتل اتلتيك المركز السابع بفارق نقطتين فقط عن المراكز الاربعة الاوائل وست عن سوسييداد.

وقال لاعب سوسييداد النروجي الكسندر سورلوث "أتمنى أن تأتي هذه المباراة، إنها دربي وعندما يصدر الجدول، هناك بعض المباريات التي تريد أن تحدث بالفعل".

يُعد ريال سوسييداد المرشح الأوفر حظاً لخطف الفوز معولا على قيادة النجم المخضرم دافيد سيلفا والذي سجل في مرمى ألميريا نهاية الأسبوع الماضي.

وأشاد لاعب الوسط برايس مينديس، الذي غاب عن المباراة الاخيرة بسبب الإيقاف، باللاعب البالغ من العمر 37 عاما والمعروف بإسم "الساحر".

وقال لراديو ماركا "منذ وصولي، أطلق عليه لقب الساحر".

وتابع "الحقيقة هي أن ما يفعله هو السحر، وهو لقب جميل وما يطلق عليه في التمارين".

بدوره، يقدم منديس أفضل مواسمه على الاطلاق منوها باستفادته من نجم مانشستر سيتي السابق.

وأضاف مينديس "أتعلم منه كل يوم، إنه مثال في كل شيء".

واردف "لقد كان يظهر كم هو جيد لسنوات عديدة والشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو رؤيته يومًا بعد يوم، ورؤيته في التدريبات، ومعرفة مدى رغبته في ذلك، ومدى اندفاعه.

لاعب تحت الانظار: جيرار مورينو

يقدّم مهاجم فياريال أفضل مستوياته بعد عودته من الإصابة، حيث سجل ركلة جزاء ضد ريال مدريد الأسبوع الماضي في الفوز المفاجئ لفريق "الغواصة الصفراء".

تحرّك المهاجم ببراعة خلال اللقاء وتسبب بـ "وجع رأس" لدفاع لوس بلانكوس واسهم أيضًا بهدف يريمي بينو الافتتاحي من خلال تمريرة حاسمة. يسعى مورينو إلى مواصلة مستواه الجيد أمام سلتا فيغو الجمعة، حيث يتطلع فريق المدرب كيكي سيتيين لتحقيق فوزه السابع على التوالي في جميع المسابقات.

احصائيات مهمة

7 - يتصدر لاعب ريال سوسييداد ميكيل ميرينو ترتيب افضل الممررين في الدوري بسبع تمريرات حاسمة في الدوري

13 - اصبح لويس انريكي اللاعب البرازيلي الثالث عشر الذي يسجّل لمصلحة ريال بيتيس الاسبوع الماضي بعد هدفه الفردي المذهل امام رايو فايكانو.

107 - قام أليكس غارسيا بـ 107 كرات عرضية لمصلحة جيرونا هذا الموسم، وهو احد اسلحة الفريق البارزة، حيث لم يقم اي لاعب بالمزيد.

© 2023 AFP