بطولة إنكلترا: الهولندي فيخهورست إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

© فرانك فيف / ا ف ب

المهاجم الهولندي فاوت فيخهورست يحتفل بالتسجيل ضد الأرجنتين خلال ربع نهائي مونديال قطر 2022. لوسيل، شمال الدوحة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2022

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أكمل مانشستر يونايتد الجمعة صفقة ضم المهاجم الهولندي الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه إريك تن هاغ.

إعلان اقرأ المزيد

ولعب المهاجم البالغ 30 عاماً معاراً أيضاً مع بشيكتاش من بيرنلي، غير أن النادي التركي أعلن انه حصل على مبلغ 2.8 مليون يورو لاتمام الصفقة.

قال فيخهورست في بيان نشره النادي "أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد".

واضاف "لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء لعب دوري في دفع الفريق نحو أهدافه".

وتفتقر صفوف فريق "الشياطين الحمر" إلى مهاجمين منذ إنهاء عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في "أولد ترافورد" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى نادي النصر السعودي.

وانضم فيخهورست إلى بيرنلي قادماً من فولفسبورغ الألماني مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير 2022، لكنه سجل هدفين فقط في البريميرليغ في حين هبط فريقه إلى التشامبينشيب في الموسم الماضي.

استعاد فيخهورست بريقه في الملاعب التركية، فسجل 9 أهداف في 18 مباراة مع بشيكتاش، وهدفين لهولندا في ربع نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين الشهر الماضي، فارضاً تعادلاً قاتلاً على ألبيسيليستي" 2-2، قبل أن يفوز الاخير بركلات الترجيح في طريقه لاحراز اللقب العالمي.

ولم يتم تسجيل المهاجم الهولندي في الوقت المناسب ليكون قادراً على المشاركة في دربي مانشستر أمام الغريم سيتي ضمن منافسات المرحلة العشرين السبت.

© 2023 AFP