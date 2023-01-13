بطولة إيطاليا: نابولي يسحق يوفنتوس بخماسية ويبتعد في الصدارة بـ 10 نقاط

مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن يوجه ضربة رأسية مسجلاً الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في مرمى يوفنتوس على ملعب دييغو مارادونا في نابولي في 13 كانون الثاني/يناير 2023

نابولي (إيطاليا) (أ ف ب) – لقّن نابولي ضيفه يوفنتوس درساً كروياً وسحقه 5-1 الجمعة وابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن اقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدفين (14 و65)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55) والمقدوني الشمالي اليف الماس (72). وسجل للفريق الخاسر الارجنتيني أنخل دي ماريا (42).

وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن ميلان، حامل اللقب، الذي يحلّ ضيفاً على ليتشي السبت، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد إنتر الذي يستضيف فيرونا السبت أيضاً.

وفاز النادي الجنوبي في 15 من مبارياته الـ 18 الأخيرة، مقابل تعادلين وهزيمة. كما حقق فوزه الثاني توالياً بعد اسقاطه سمبدوريا 2-صفر في المرحلة الماضية ليحسم لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين على انتصاف المنافسات، علماً أن خسارته الوحيدة هذا الموسم في الدوري جاءت في عقر دار إنتر صفر-1 في المرحلة 16.

ويتربع نابولي على الصدارة منذ المرحلة التاسعة، وخرج من الثلاثة الاوائل مرة وحدة فقط هذا الموسم، عندما تعادل مع ليتشي في المرحلة الرابعة، وكانت المرة الوحيدة التي يهدر فيها النقاط على ملعبه.

وخاض نابولي أمام يوفنتوس مباراته الاولى على أرضه في 2023، علمًا أنه رفع سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" إلى 10 في جميع المسابقات.

ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه بعد اثنين بقيادة الاسطورة الارجنتيني مارادونا الذي سُمي الملعب تيمنًا به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990.

من جهته، وبعد بداية سيئة للموسم شهدت ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات وسط ضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري، انتفض يوفنتوس بطريقة خارقة وحقق ثمانية انتصارات تواليًا في الدوري من دون أن تتلقى شباكه أي هدف (15-0)، قبل أن يسقط أمام نابولي وتهتز شباكه خمس مرات.

ودفع مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بالثلاثي أوسيمهن وماتيو بوليتانو وكفاراتسخيليا في الخط الأمامي.

في المقابل، ومع غياب هداف يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش للاصابة، ملأ مويز كين والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ حيث عاد الأخير لمواجهة فريقه السابق للمرة الاولى بعد أن لعب له بين 2016 و2022.

كما افتقد يوفنتوس لجهود الفرنسي بول بوغبا وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو للاصابة.

-أوسيمهن يعزز صدارته للهدافين-

سريعاً جسّ أوسيمهن نبض يوفنتوس، اذ بعد 13 دقيقة من صافرة البداية سدد كرة التقطها الحارس البولندي فويتشيتش تشيزني، قبل أن يهز شباك الاخير بعد دقيقتين اثر تمريرة هوائية من بوليتانو على الجهة اليمنى، تابعها كفاراتسخيليا أكروباتية بقدمه اليمنى صدها الحارس على يساره، واكملها المهاجم النيجيري رأسية في الشباك.

وفي خضم ضغط النادي الجنوبي، سدد بطل العالم الأرجنتيني دي ماريا كرة من 25 متراً بعدما قطع كرة لرحماني اصطدمت بالعارضة (21)، قبل أن يضاعف كفاراتسخيليا النتيجة بعد رأسية خاطئة من البرازيلي بريمر داخل منطقة الجزاء، قطعها أوسيمهن وارسلها إلى الجورجي الذي خدع الحارس بتسديدة بينية بقدمه اليمنى (39)، في سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ولم يكد نابولي يحتفل بالهدف، حتى اهتزت شباكه بهدف تقليص الفارق عبر دي ماريا بعد لعبة مشتركة بدأها مع مانويل لوكاتيلي ثم ميليك ليسدد يقدمه اليسرى على يمين الحارس أليكس ميريت (42)، ليعود الاخير وينقذ كرة من النيران الصديقة بعدما أخطا رحماني في تشتيتها وحولها إلى مرماه وكان لها الحرس بالمرصاد بحركة رائعة (45+2).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى وجه رحماني ضربة معنوية قوية لفريق "السيدة العجوز" بتسجيله الثالث بعد ركنية لعبها كفاراتسخيليا لتصل الكرة إلى علامة الجزاء تابعها الكوسوفي تسديدة قوية بقدمه اليمنى في الشباك (55).

وزج أليغري بالثنائي الأرجنتيني ليونيل باريديس وكين بدلاً من لوكاتيلي وميليك لتنشيط فريقه (58)، إلا أنه تلقى صفعة جديدة بالهدف الرابع لنابولي والثاني الشخصي للمهاجم أوسيمهن بعد خطأ من بريمر استغله كفاراتسخيليا على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وارسل كرة إلى رأس المهاجم النيجيري وضعها في الشباك (65).

وهو الهدف الثاني عشر لأوسيمهن في 14 مباراة في الدوري، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

وتابع نابولي ضغوطه، مقابل تقهقر يوفنتوس الذي اهتزت شباكه للمرة الخامسة في هذه الامسية بهدف البديل الماس بعدما تخلص من الصربي فيليب كوستيتش داخل المنطقة وسدد كرة بدّل المدافع البرازيلي أليكس ساندرو اتجاهها لتستقر في شباك حارسه (72).

ويلعب السبت كريمونيزي مع مونتسا. وتستكمل مباريات المرحلة الأحد بلقاءات ساسوولو أمام لاتسيو، وأودينيزي مع بولونيا، وتورينو أمام سبيتسيا، وأتالانتا امام ساليرنيتانا، وروما أمام فيورنتينا.

وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إمبولي أمام سمبدوريا.

بور-د ح

© 2023 AFP