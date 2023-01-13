دوري "أن بي إيه": بوسطن يتخطى نتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية

© آل بيلو / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – عزز بوسطن سلتيكس صدارته في ترتيب المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بالفوز على ملاحقه بروكلين نتس 109-98، مسجلاً فوزه الحادي والثلاثين هذا الموسم.

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وعانى نجم سلتيكس جايسون تاتوم من ليلة صعبة في التسديدات في طريقه إلى إحراز 20 نقطة و11 متابعة.

وأضاف ماركوس سمارت ومالكوم بروغدون 16 نقطة لكل منهما مع سلتيكس الذي علم قبل وقت قصير من المباراة أن لاعبه جايلن براون الذي سجّل 41 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز الأربعاء، سيغيب عن الملاعب بسبب إجهاد في العضلة المقربة اليمنى.

في المقابل، كان نتس يلعب أول مباراة له منذ أن خرج نجمه كيفن دورانت مصاباً من الفوز على ميامي هيب بسبب التواء في أربطة الركبة اليمنى والذي من المتوقع أن يبعده عمن الملاعب لأسابيع.

وتعامل بروكلين الذي سجّل له كايري إرفينغ 24 نقطة، بشكل مثير للإعجاب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة، وخاض معركة شدّ حبال للتفوّق بالنتيجة بما يصل إلى تسع نقاط في الشوط الأول وبنحو خمس نقاط في الربع الثالث، قبل أن يمسك بوسطن بزمام الأمور.

ذلك أن سلتيكس أحرز 10 من 25 تسديدة في الربع الرابع وأغلق منطقته دفاعياً متقدماً بفارق 16 نقطة.

وقال سمارت "خرجنا وركضنا، من الصعب إيقاف ذلك. تمكنا من العودة بالانتقال الدفاعي وتعزيزه".

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لسلتيكس وعزز به تفوقه على نتس ثاني الترتيب بفارق ثلاث مباريات.

© 2023 AFP