رالي دكار: لوب يحرز مرحلة سادسة والعطية متصدراً

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سيارة السائق الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه البلجيكي فابيان لوركان خلال المرحلة الحادية عشرة من رالي دكار في 12 كانون الثاني/يناير 2023

الشيبة (السعودية) (أ ف ب) – أحرز الفرنسي سيباستيان لوب المرحلة الثانية عشرة من رالي دكار بين الربع الخالي والشيبة في السعودية، وهو الفوز الخامس توالياً لسائق البحرين ريد اكستريم والسادس في هذه النسخة.

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وتقدم لوب بطل العالم للراليات تسع مرات الى المركز الثاني في الترتيب العام خلف القطري ناصر العطية متصدر الترتيب وحامل اللقب.

لوب، الذي تساوى بفوزه الخامس في مراحل متتالية مع الرقم القياسي الذي سجله الفنلندي آري فاتانين في عام 1989، أنهى المرحلة متقدما بفارق 3 دقائق و19 ثانية عن السويدي ماتياس إكستروم، في آخر سيارات أودي الهجينة الثلاثة المتبقية في السباق.

وقال لوب "كان يومًا مثاليًا: لا أخطاء، لا توقف"، مضيفًا أن أهدافه تغيرت بعد خروج عدد من السائقين البارزين امثال الاسباني كارلوس ساينس، الفرنسي ستيفان بيترهانسل والسعودي يزيد الراجحي.

وأضاف "لقد قُدنا بشكل جيد وكانت السيارة تعمل بشكل مثالي. المركز الثاني هو هدفنا، وهذا هو السبب في أننا نقاتل".

وتضاءلت آمال السائق الفرنسي المخضرم في احراز اللقب بعد أسبوع أول كارثي، شهد سلسلة من الثقوب في اطاراته وحوادث تدحرج.

وحافظ القطري ناصر العطية على صدارة الترتيب العام، حيث انهى المرحلة في المركز الثالث، بفارق 3:31 دقيقة عن لوب، الا انه بقي محلقا في الصدارة بفارق شاسع عن الفرنسي، ساعة و27 دقيقة.

وقال العطية الذي سبق له الفوز بلقب دكار في 2011 و2015 و2019 "من الجيد إنهاء مرحلة الماراثون وإعادة السيارة بحالة جيدة".

وتابع "إذا احتلينا احد المراكز الخمسة الاوائل كل يوم، فهذا جيد بالنسبة لي، لدينا تقدم كبير بما يكفي. أنا سعيد بهذا اليوم وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو".

وفي الدراجات النارية، فاز التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو (هوندا) بالمرحلة، متقدما بفارق 49 ثانية عن الاسترالي دانيال ساندرز (غاس غاس)، فيما حل مواطنه الآخر توبي برايس (كاي تي ام) ثالثا (1:58).

وكانت النتيجة كافية لبرايس من اجل تجاوز الاميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) في المركز الاول بالترتيب العام بفارق ضئيل 0.28 ث، فيما يحتل الارجنتيني كيفن بينافيديس المركز الثالث بفارق 2:40 د.

ويتبقى مرحلتان فقط على نهاية دكار في نسخته الـ 45، والتي انطلقت في 31 كانون الاول/ديسمبر وتنتهي في دمام الاحد.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 41:16:25 ساعة

2- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:27:10 س

3- البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف) بفارق 1:29:11 س

4- الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:22:21 س

5- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:34:21 س

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) 40:47:36 ساعة

2- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) بفارق 28 ثانية

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 2:40 دقيقتين

4- التشيلي بابلو كينتانيا (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 14:54 د

5- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 16:14 د

© 2023 AFP