فورمولا واحد: ريد بول يكشف النقاب عن سيارته للعام الحالي في نيويورك

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الهولندي ماكس فيرستابن ينطلق أولاً في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في الفورمولا واحد

باريس (أ ف ب) – أعلن فريق ريد بول، المتوج بلقبي السائقين والصانعين في بطولة العالم الفورمولا واحد، الجمعة أنه سيكشف النقاب عن سيارته الجديدة للعام الحالي في مدينة نيويورك الأميركية الشهر المقبل.

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وتأمل الحظيرة النمسوية بقيادة سائقها الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في العامين الماضيين، في أن تتابع على الزخم ذاته في سعيها للحفاظ على لقبيها.

ولجأ ريد بول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الكشف عن السيارة التي ستكون بتصرف فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس في محاولة منه للتفوق مرة جديدة على منافسيه الرئيسيين فيراري ومرسيدس، علماً أن فريقي "الحصان الجامح" و"الاسهم الفضية" كافحا للتعامل مع التعديلات الجذرية التي طرأت على القوانين التقنية العام الماضي.

كتب ريد بول عبر تويتر "طقم جديد، سيارة جديدة، نيويورك" مؤكداً اقامة حفل اطلاق السيارة الجديدة في المدينة التي تشتهر بالتفاحة الكبيرة (بيغ آبل) في 3 شباط/فبراير المقبل.

وتستضيف حلبة الصخير البحرينية التجارب الشتوية التي تسبق انطلاق منافسات البطولة العالمية وتستمر لمدة 3 أيام اعتباراً من 23 شباط/فبراير المقبل. على أن تقام الجولة الأولى، من أصل 24 سباقاً قياسياً، على الحلبة ذاتها في 5 آذار/مارس المقبل.

وبدوره اختار فريق ألفاتاوري، المملوك من ريد بول أيضاً، مدينة نيويورك للكشف عن سيارته الجديدة مع سائقيه الياباني يوكي تسونودا والوافد الجديد الهولندي نيك دي فريس كبديل عن الفرنسي بيار غاسلي المنتقل إلى ألبين.

وسيقيم ألفاتاوري حفل اطلاق الموسم الجديد في 11 شباط/فبراير المقبل.

في المقابل، سيقدّم فريق فيراري ومديره الجديد الفرنسي فريدريك فاسور (54 عاماً) خلفاً للإيطالي ماتيا بينوتو سيارته الحمراء الجديدة في 14 الشهر المقبل، بعد 24 ساعة من حفل أستون مارتن. وأعلن مرسيدس أن إطلاقه سيكون في 15 شباط/فبراير على حلبة سيلفرستون الانكليزية.

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