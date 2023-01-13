ليفربول لا يمكنه حل مشاكله من خلال فترة الانتقالات الحالية حسب كلوب

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لندن (أ ف ب) – أقرّ المدرب الألماني يورغن كلوب مدرب أن مشاكل فريقه ليفربول الانكليزي حيث يواجه موجة من الإصابات وتراجع في الأداء، لا يمكن حلها من خلال نافذة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الحالي.

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وبعدما حقق فوزين توالياً مع استئناف الدوري اثر التوقف بسبب مونديال قطر، سقط رجال كلوب أمام برنتفورد 1-3 ثم تعادلوا على أرضهم مع ولفرهامبتون 2-2 في الكأس.

يقبع ليفربول، صاحب المركز الثاني في البريميرليغ الموسم الماضي، في المركز السابع هذاالموسم متأخراً بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزز الريدز صفوفه باكتشاف مونديال قطر الهولندي كودي خاكبو (23 عاماً) قادماً من أيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (41 مليون يورو)، إلاّ أن كلوب أكد أن هذه الصفقة قد تكون على الأرجح الوحيدة للنادي بسبب نقص الأموال المتاحة لتدعيم الصفوف.

سخر كلوب خلال مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات المرحلة العشرين "هل لا يزال يتعيّن عليّ سرد قصة المال؟ ما السبب المحتمل، هل لأننا أغنياء مثل كروسوس لكننا لا نشتري لاعبين حتى عندما يكونون متاحين؟".

وتابع المدرب الألماني "هل هذا ما تعتقده عني بعد كل هذه السنوات؟ لماذا تسأل السؤال بينما الإجابة واضحة. أنت تعرف الإجابة بالفعل".

وقبل مباراته المنتظرة خارج الديار، يجد كلوب نفسه أمام معضلة إيجاد أفضل تشكيلة في ظل غياب مهاجميه البرازيلي روبرتو فيرمينو والكولومبي لويس دياس، فيما يكافح الوافد الجديد المهاجم الاوروغوياني داروين نونييس للوصول إلى أفضل مستوى له. كما يعاني ليفربول من اصابات بين لاعبي خط الوسط.

وشرح كلوب ما يمر به فريقه قائلاً "نعاني أيضاً من مشكلة اصابة أربعة من مهاجمينا. قمنا بشراء مهاجم، فيما يتحضر الآخرون للعودة، كما سيعود داروين قريباً... سنجد أنفسنا مع 7 مهاجمين".

ويتحضر ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل عندما يستقبل على ملعبه "أنفيلد رود" ريال مدريد الإسباني في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال في 21 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يحلّ ضيفاً على حامل اللقب في ملعب "سانتياغو برنابيو" في 15 آذار/مارس المقبل.

ويسعى ليفربول للثأر من خسارته أمام نادي العاصمة الاسبانية في نهائي النسخة الاخيرة من المسابقة القارية الام في أيار/مايو الماضي على ملعب "ستاد دو فرانس".

وأردف كلوب الذي لن يتعاقد مع مهاجمين إضافيين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية "لم نتمكن حتى من ادراجهم جميعاً في قائمة دوري الأبطال. الأمر ليس بهذه السهولة. لا يمكنك حل المشاكل، خاصة مع الإصابات".

© 2023 AFP