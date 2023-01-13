نحو 5 آلاف كاثوليكي يحجون الى "المغطس" على نهر الاردن

حجاج كاثوليك يشاركون في 13 كانون الثاني/يناير 2023 في قداس خارج "كنيسة معمودية السيد المسيح" بموقع "المغطس" الذي تفيد الروايات بأن المسيح تعمّد فيه

وادي الخرار (الأردن) (أ ف ب) – شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة في قداس احتفالي بيوم الحج السنوي لموقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن الذي تفيد الروايات بأن المسيح تعمّد فيه، بعد اقتصار الحضور عام 2022 على ألف شخص بسبب كورونا.

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وحضر أكثر من خمسة آلاف شخص القداس الذي أقيم في "كنيسة معمودية السيد المسيح" بموقع "المغطس" على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب مصوري وكالة فرانس برس.

وكان القداس الاحتفالي السنوي أقيم عام 2021 بحضور رجال الدين دون مصلين في ظل اجراءات صحية مشددة لمواجهة جائحة كورونا، بينما إقتصر على عدد محدد بألف شخص عام 2022.

وقال الأب رفعت بدر، المتحدث بإسم الكنيسة الكاثوليكية في الاردن في كلمة خلال مؤتمر صحافي قبيل القداس "هذا طبعا اليوم الأول (للحج) بعد زوال جائحة كورونا، حيث احتفلنا العام الماضي مع ألف شخص فقط".

واضاف "اليوم هو الثالث والعشرون لهذه المسيرة الطيبة مسيرة الحج إلى هذا الموقع المقدس ونستقبل معكم أكثر خمسة آلاف حاج وحاجة من مدننا وقرانا وكنائسنا الكاثوليكية".

وسار موكب من عشرات الكهنة، يتقدمهم بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى نهر الأردن حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس.

وخلال القداس بارك الكهنة مياه النهر ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب ما تفيد الروايات.

بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا يبارك في 13 كانون الثاني/يناير 2023 الحجاج الكاثوليك في موقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن الذي تفيد الروايات بأن المسيح تعمّد فيه © خليل مزرعاوي / اف ب

وموقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" على قائمة التراث العالمي عام 2015.

وذكر بدر خلال المؤتمر الصحافي الجمعة أن "عدد زوار موقع المغطس خلال 2022 بلغ نحو 200 ألفا" من السياح العرب والأجانب.

ويشكل المسيحيون في الأردن ما لا يزيد عن 6 بالمئة من عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين.

© 2023 AFP