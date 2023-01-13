واشنطن تدعو طهران إلى عدم إعدام مواطن إيراني بريطاني دين بالتجسس

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واشنطن (أ ف ب) – ضمّت الولايات المتحدة الجمعة صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق مواطن إيراني بريطاني بتهمة التجسس الذي قد يكون "وشيكًا".

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وكان موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلن الأربعاء أن علي رضا أكبري حكم عليه "بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية" إلى المملكة المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول"، مشيرًا إلى "احتمال أن يكون تنفيذ وشيكا".

ودعا خلال مؤتمر صحافي إلى "الإفراج الفوري عنه" واستنكر ما ورد في تقارير "أفادت أن أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".

وأكدت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء الخميس أن علي رضا أكبري (61 عاما) تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد ندد بالحكم ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم "له دوافع سياسية".

© 2023 AFP